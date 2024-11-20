В Минске продолжают собирать подписи за потенциальных кандидатов на пост Президента – пикеты в каждом районе

Электоральная кампания в Беларуси набирает активные темпы. По всей стране собирают подписи за потенциальных кандидатов на пост Президента, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, в столице пикеты организованы в каждом районе. Локации расположены в окрестностях главных проспектов и улиц, у крупных торговых центров и кинотеатров. Здесь можно не только оставить свою подпись, но и получить ответы на интересующие вопросы. Их готовы дать организаторы пикета. Особое внимание – молодежи. Для тех, кто впервые участвует в электоральной кампании, на многих площадках организованы различные информационные мероприятия.