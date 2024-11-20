В Минске продолжают собирать подписи за потенциальных кандидатов на пост Президента – пикеты в каждом районе
Электоральная кампания в Беларуси набирает активные темпы. По всей стране собирают подписи за потенциальных кандидатов на пост Президента, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Так, в столице пикеты организованы в каждом районе. Локации расположены в окрестностях главных проспектов и улиц, у крупных торговых центров и кинотеатров. Здесь можно не только оставить свою подпись, но и получить ответы на интересующие вопросы. Их готовы дать организаторы пикета. Особое внимание – молодежи. Для тех, кто впервые участвует в электоральной кампании, на многих площадках организованы различные информационные мероприятия.
Участие в электоральной кампании – это небольшой, но очень важный шаг к национальному самосознанию белорусов. Молодежь в первую очередь голосует за возможности, которые у них есть в перспективе.
Надежда Вашкевич, представитель инициативной группы по выдвижению потенциального кандидата в Президенты Беларуси:
Достаточно большое количество людей к нам подходит. В течение нашего рабочего времени мы все время заняты. Ну и, конечно, достаточно большое количество молодежи приходит. Сегодня молодая девушка подошла 1986 года рождения, она пришла с ребенком и говорила, что она хочет оставить свою подпись за мирное и спокойное завтра, что она сегодня уверена во всем в нашей мирной, красивой, прекрасной Беларуси.
Сбор подписей продлится до 6 декабря. Имена зарегистрированных кандидатов станут известны к концу года. А уже с 1 января стартует предвыборная агитация.