В Минске наградили лучших молодых специалистов

Талантливые, креативные и целеустремленные. Лучших молодых специалистов чествовали в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Участие в конкурсе приняли около 60 работников столичных предприятий и организаций. Наградами же отмечены 10 человек. Это архитекторы, медики, учителя, экономисты и спасатели. Стаж работы у большинства молодых людей чуть больше года. Но за это время они уже успели показать знания и зарекомендовать себя на первом рабочем месте.

Юлия Горбачева, художник-конструктор предприятия по производству бытовой техники: Мне очень приятно получить такую награду за свой труд, за то, что я сделала на своей работе – разрабатывала дизайн проекты. Это для меня очень волнительное событие, потому что это совсем новая среда.

Анастасия Лиходькина, электромеханик связи Минского метрополитена: Мы довольно молодые специалисты, но мы хотим показать, что мы умеем петь, танцевать и развиваться в разных сферах. На самом деле, мы еще и работаем. Мы отличные молодые специалисты, которые очень довольны своей работой.

Артем Цуран, председатель Минского городского совета депутатов:

Конкурс проходит почти 10 лет. Чтобы наши молодые специалисты понимали, что они очень нужны и востребованы на своих предприятиях и организациях, не только как трудовой ресурс, но как личности многогранные, получившие хорошее образование специалисты.

Конкурс проводится ежегодно. И для молодых специалистов он является стимулом для дальнейшего профессионального развития.