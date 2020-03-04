До +15 градусов и сильные магнитные бури ожидаются в Беларуси

Новости Беларуси. Весна продолжает рекордными темпами завоевывать права. 4 марта по Беларуси до +15 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С утра туман, днем облачно с прояснениями.

Однако метеозависимые люди могут почувствовать недомогание. 4 и 5 марта ожидаются сильные магнитные бури. По данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца росcийского института, они будут интенсивнее тех, которые зафиксированы на протяжении нескольких последних лет. Медики советуют чаще контролировать давление и отложить не срочные дела.

Будет ли тепло? Народные приметы на неделю с 2 по 8 марта