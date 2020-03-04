Куда звонить белорусам по вопросам начисления зарплаты

Новости Беларуси. Министерство труда и социальной защиты продолжает мониторинг начисления зарплаты работникам бюджетных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительных разъяснений сами работники либо бухгалтерские службы могут обращаться в Минтруда и соцзащиты, а также в профильные министерства: здравоохранения, образования, культуры, спорта и туризма.

Кроме того, начинает работать прямая линия по вопросам начисления зарплат. Вопросы также можно присылать на электронную почту профильных ведомств.