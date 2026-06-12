На площади Государственного флага прошел 70-й выпуск суворовцев

В строю – будущие защитники Отечества. 70-й юбилейный выпуск и ровно столько же суворовцев на плацу. Гордость курса – четыре медалиста, побеждавшие на республиканских олимпиадах и международных спортивных аренах. Позади у парней годы армейской дисциплины и серьезной подготовки. Поздравить ребят пришли близкие, друзья, а также военное руководство страны.

Оксана Журова: Для каждой матери это волнительно, но это того стоит. Ребята там совсем другие, дисциплинированные, воспитанные. Одним словом, гордость за них.

Алексей Шурбак, выпускник Минского суворовского военного училища:

Сложно сказать, какие чувства. С одной стороны, радостно, с другой стороны, очень грустно, поскольку за время учебы в Минском суворовском военном училище я нашел много новых знакомств, конечно же, обрел семью. Это действительно настоящая семья.

Абсолютное большинство суворовцев выберет путь кадровых военных. Историческая статистика впечатляет: за 70 лет училище выпустило 15 тысяч юношей. Из них 85 человек дослужились до генеральских званий.