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Между Гомелем и Санкт-Петербургом открыли прямое авиасообщение

22 марта 2024 20:30
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Событие, которого ждали 30 лет. После длительного перерыва сегодня, 22 марта, возобновился авиарейс между Гомелем и Санкт-Петербургом. Весьма торжественно.

Между Гомелем и Санкт-Петербургом открыли прямое авиасообщение-1

В этот полет пассажиров провожали Петр I и императрицы Екатерина и Елизавета под аккомпанемент музыкального квартета. Первый на регистрации – житель Северной столицы России, за что и получил символичный подарок. Возможность вылета из Гомеля вызвала большой интерес и спрос. Самолет даже пришлось заменить на более вместительный. Города свяжут три рейса в неделю. С открытия нового маршрута планируют начать расширение воздушных связей в российском направлении.

Между Гомелем и Санкт-Петербургом открыли прямое авиасообщение-3

Елена Плетнева, жительница Санкт-Петербурга:
Еду домой, была в гостях у своих родственников. Сюда летела с пересадкой. Минск, потом поезд, потом совершенно случайно искала обратный билет и увидела. О чудо! Это очень удобно. Теперь им говорю: будете в гости приезжать самолетом.

Между Гомелем и Санкт-Петербургом открыли прямое авиасообщение-5

Владимир Череухин, начальник Гомельского филиала ГУ «Белаэронавигация»:
Из трех рейсов на Москву мы получили пять. Сейчас мы с 1 апреля для комфорта пассажиров изменяем расписание, начинаем летать в два аэропорта, это Внуково и Шереметьево. Плюсом добавляется с сегодняшнего дня Санкт-Петербург, который будет летать три раза в неделю. Ну и дальше будем изучать спрос и смотреть, куда дальше будем летать.

Между Гомелем и Санкт-Петербургом открыли прямое авиасообщение-7

В авиакомпании напомнили, что проект по восстановлению пассажирских авиаперевозок из аэропортов в областных центрах стартовал в конце прошлого года. Продолжается чартерная программа из Гомеля в Шарм-эль-Шейх. Прорабатываются также полеты в Сочи и Батуми.

# Авиасообщение # Владимир Череухин

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