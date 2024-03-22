Между Гомелем и Санкт-Петербургом открыли прямое авиасообщение

Событие, которого ждали 30 лет. После длительного перерыва сегодня, 22 марта, возобновился авиарейс между Гомелем и Санкт-Петербургом. Весьма торжественно.

В этот полет пассажиров провожали Петр I и императрицы Екатерина и Елизавета под аккомпанемент музыкального квартета. Первый на регистрации – житель Северной столицы России, за что и получил символичный подарок. Возможность вылета из Гомеля вызвала большой интерес и спрос. Самолет даже пришлось заменить на более вместительный. Города свяжут три рейса в неделю. С открытия нового маршрута планируют начать расширение воздушных связей в российском направлении.

Елена Плетнева, жительница Санкт-Петербурга:

Еду домой, была в гостях у своих родственников. Сюда летела с пересадкой. Минск, потом поезд, потом совершенно случайно искала обратный билет и увидела. О чудо! Это очень удобно. Теперь им говорю: будете в гости приезжать самолетом.

Владимир Череухин, начальник Гомельского филиала ГУ «Белаэронавигация»:

Из трех рейсов на Москву мы получили пять. Сейчас мы с 1 апреля для комфорта пассажиров изменяем расписание, начинаем летать в два аэропорта, это Внуково и Шереметьево. Плюсом добавляется с сегодняшнего дня Санкт-Петербург, который будет летать три раза в неделю. Ну и дальше будем изучать спрос и смотреть, куда дальше будем летать.