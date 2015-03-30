Как распутать клубок родственных связей?

Узнать происхождение своих предков можно в национальном историческом архиве. 700 лет истории - с 14 века и до наших дней. 170 км стеллажей, где собрано более миллиона дел.

Хранительница бумажных владений Галина Николаевна вот уже более 30 лет бережет каждый документ. По ее словам, чтобы разыскать родственников, потребуется год, а то и больше. И все же, если надумаете узнать про свою кровь и плоть, то помните: исходники в руки вам никто не даст. Специально подготовлены копии документов.

Семья Дениса свое прошлое начала искать еще в далёких 90-х. Однако архивных бумаг с именем Мартинович в хранилище не нашлось. Решили пойти другим путём: отыскать род Вишневских по линии бабушки - мамы отца Дениса. Оказалось и вовсе, что предки были шляхты со своим владением.

Помня прошлое, мы забываем о будущем. Ведь каждое поколение передает свой опыт и традиции, из которых и складываются наши с вами семейные ценности.