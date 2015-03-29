Как часто Беларусь «посещают» экзотические вирусы и какие технологии повышают урожайность?

Новости Беларуси. Если обычному гражданину задать вопрос: где он живет? То ответ, скорей всего, будет: на улице такой-то, дом такой-то. Но вот герои этого репортажа живут в мире, в котором можно увидеть строение экзотического вируса, расщепить молекулу. Они живут в космосе, в расширяющейся Вселенной, в мире формул, иксов и игреков, где рождается знание.

На неделе белорусская интеллектуальная элита пополнилась новыми докторами наук и профессорами. Дипломы и аттестаты им вручил президент во Дворце Независимости. Перед Беларусью стоит задача ускорить инновационное развитие экономики, подчеркнул Александр Лукашенко. Государство будет и дальше поддерживать исследования с реальным экономическим эффектом. А вот какими разработками пополняются достижения отечественной науки — узнавала Екатерина Жилянина, корреспондент СТВ.

Они живут не только рядом, но и внутри нас. Как в фильмах–катастрофах, могут уничтожить мир, но разгуляться им не дадут люди в белых халатах. Елена Олеговна — профессор. Держать под контролем то, что не всегда увидишь и под микроскопом — ее основная задача.

Под микроскопом один из распространенных вирусов в действии. Так выглядят здоровые нетронутые клетки. А вот что с ними делают вирусы. Медицине сегодня известны сотни. И только два десятка подвластны вакцинам. Некоторые из них стары как мир. Археологи нашли фреску времен древнего Египта с изображением жреца и его семьи.

Елена Самойлович, профессор, заведующий лабораторией вакциноуправляемых инфекций ГУ «Республиканский научно- практический центр эпидемиологии и микробиологии»:

Жрец опирается на посох, одна нога у него тоньше и короче другой. Так выглядят остаточные явления полиомиелита.

По миру этот вирус гуляет до сих пор. Правда, очагами остаются лишь несколько стран. Беларусь от полиомиелита свободна с 1964 года.

Елена Самойлович:

Я полагала, что мне никогда не придется увидеть больных полиомиелитом, днако, к сожалению, довелось. Но, к счастью, довелось столкнуться с этим не в нашей стране. Действительно, очень тяжелое заболевание, очень опасное, которое может заканчиваться летально либо, если человек выжил, то он остается инвалидом на всю оставшуюся жизнь.

Елена Олеговна работала в составе международной группы, изучавшей вспышку этой опасной болезни в Таджикистане.

А вот уже пробы прямо из нашей городской клинической больницы. Очередное исследование определит, что за ротавирус «прихватил» маленького пациента. Не только определить, какой именно вирус попал в поле зрения специалистов, можно выяснить местный он или прибыл из-за рубежа. Вирусологи могут сказать даже, откуда к нам попал опасный гастролер.

Елена Самойлович:

Информация по изученному вирусу поставляется в международную базу данных. Далее, сравнивая с вирусами, которые представили в международную базу данных другие страны, можно с большой долей вероятности утверждать, что этот вирус завезен именно из этой страны.

Краснухой и корью местного происхождения белорусы давно не болеют. Чаще всего к нам попадают «непрошенные гости» из соседних стран. Но бывают и экзотические экземпляры. Два года назад из Объединенных Арабских Эмиратов в Беларусь прилетел доселе невиданный здесь вирус кори. Подхватить за границей такого «пассажира» немудрено — передаются многие вирусы воздушно-капельным путем.

Проявившиеся в стране вирусы здесь изучают. Передвижение, мутация, нужна ли вакцина. И какое именно средство поможет выстоять против вирусных атак.

Когда-то Елена Олеговна ездила стажироваться за границу, сегодня за плечами 30-летний стаж. И уже к ней в лабораторию заглядывают зарубежные коллеги, чтобы перенимать белорусский опыт.

Делится опытом с подрастающим поколением и доктор сельскохозяйственных наук. Ректор нашего главного аграрного вуза, лучшего в СНГ и старейшего в Европе. Под опекой Павла Александровича — 14 тысяч будущих аграриев. Научные лаборатории, опытные поля и собственные методики. В аудитории — третий курс. Скоро посевная, а это для аграриев самая настоящая школа жизни — не менее эффективная, чем конспекты на лекциях.

Павел Саскевич, доктор сельскохозяйственных наук, ректор УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»:

Вы способные и могли бы много сделать. Поработать не только на благо на сельхозорганизациях, а главное — посмотреть, как все делается.

О том, что едва ли не со второго курса будущие аграрии должны работать в полях, не раз говорил и президент. Напомнл о сельхозпрактике глава государства и на вручении ученых степеней.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Надо больше работать на местах.

Лучше пусть они, столкнувшись с этой жизнью, уйдут со второго курса, если они почувствовали, что это не их, чем мы их будем 5 лет образовывать, а потом они уйдут.

По состоянию растения после зимовки уже сейчас можно судить о том, каким будет урожай. Причем на отдельных участках поля отрабатывают разные методики защиты. Если в борьбе с вредителем выбрать неправильное оружие, потерять можно до 30 процентов урожая.

Павел Саскевич:

Если мы определим своевременно наличие вредителей, сорной растительности, правильно подсчитаем, определим экономический порог вредоносности, а это сейчас разработано и позволяет правильно принять решение по защите.

Специальная обработка семян еще до посадки — плановая на каждой стадии. Конечно, точечный и точный удар по вредителю — если хозяйства готовы услышать голос науки, урожайность зашкаливает. Можно и сотню центнеров получать с гектара. А вот где технологии хромают, сложно ждать результата. Это знают даже студенты. Сегодня особый случай: экзамен, да еще так по-свойски, прямо в поле принимает ректор.

Вопросы несложные, но актуальные.

С таким научными подходом немудрено — врага растительного мира и отыскали, и опознали. Благо как с ним бороться, благодаря научным разработкам, в Академии знают на отлично.

Это сегодня лучшие друзья девушек отнюдь не веретено с прялкой. Были времена, отцы и даже молодые люди преподносили ткацкие реквизиты в качестве подарков, а ценные вещи и украшения каждая селянка ткала и вышивала своими руками. Само собой, самый модный и дорогой наряд к свадьбе. Вот молодых по традиции обсыпают житом.

Это костюмы сценические. В аутентичном белорусском текстиле до середины прошлого века преобладали только два цвета, как на хорошо знакомом всем орнаменте — белый и красный. Узор — геометрический. Ольга Александровна — доктор искусствоведения. Изучает как раз аутентичные ценности. Фасон свадебного платья в наших краях не менялся столетиями.

Ольга Лобачевская, доктор искусствоведения, доцент кафедры этнологии и фольклора УO «Белорусский государственный университет культуры и искусств»:

Гэта быў традыцыйны касцюм. Таго ж крою, што і звычайна насілі. Вясельныя кашулі, вясельныя сарочкі, яны вышываліся вельмі багатымі ўзорамі. Потым гэту вясельную або шлюбную кашулю, у якой маладая вянчалася, захоўвалі ўсё жыццё.

Так было и с этим свадебным нарядом. Лет сто назад в нем вышла замуж девушка из Луненецкого района. Ольга Александровна в одной из экспедиций познакомилась с хозяйкой свадебного платья. А затем спустя много лет вернулась в Луненецкую деревню.

Ольга Лобачевская:

Я шукала гэтую жанчыну. Канешне, яна ўжо паўла з жыцця даўно, бо яна была народжана ў канцы 19 стагоддзя. Сарочка і фартук засталіся ў яе дачкі, яна мне іх радаравала.

Ткали и вышивали в те времена каждую свободную минуту. Платья, рубашки жениху, подарки будущей родне и, разумеется, приданное.

Ольга Лобачевская:

Маладая, прыходзячы ў дом маладога, абавязкова вешала ручнік на ікону, здымала ручнік маці свайго мужа, вешала свой уласны ручнік.

Сорок сороков ручников: из белорусского фольклора. Правда, поражали не только количеством. Тонкопряха — лучший комплимент для селянки. Так что в изощренности мужских речей тоже были свои «текстильные» традиции. Многие из них давно затерялись в круговороте современной моды, но время от времени искусствоведам еще удается отыскать в каком-нибудь деревенском сундуке узоры прошлых столетий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.