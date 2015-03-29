Рукодельница из Брестской области делает эксклюзивные вещи изо льна

Новости Беларуси. Льна связующая нить: в Брестской области рукодельница шьет одежду из традиционной ткани. В коллекции женщины не только привычные льняные сорочки и платья, но и спальные принадлежности, и даже спортивные костюмы. Мастерица уверена – для белорусов нет ничего лучше, чем материал, который веками производился на этой земле.

В мастерской Тамары Трушко настоящее встречается с прошлым — современные модели одежды сшиты из традиционной белорусской ткани. Мастерица отдает предпочтение льну. И только отечественного производства. Минусов в этой ткани она не видит — даже своеобразные узелки на материале женщину искренне восхищают, ведь это и есть показатель «натуральности».

Тамара Трушко, рукодельница:

Где он растет? На нашей земле. Он черпает силу из нашей земли – красивую, благородную. Возделывали, молились на эту ткань.

В одежде изо льна Тамара любит ходить сама, одевает в нее мужа и первоклассника-сына. Причем шьет не просто традиционные платья и сорочки. В ее коллекции – пижамы, ночные рубашки, спортивные костюмы и постельное белье.

Тамара Трушко, рукодельница:

Это моя связь с моими предками. В тепле, в какой-то энергетической, незримой нитки, которая вплетена в мою жизнь. С детства мы у бабушки в деревне спали на таких льняных матрасах, набитых луговой травой. Я помню процесс заготовки — это был целый ритуал.

Мода с «национальным колоритом» по душе и талантливым землякам Тамары Ивановны. Уже несколько лет рукодельница создает сценические образы для молодых исполнителей.

Наталья Трус, дипломант премии Президента Республики Беларусь:

Мне кажется, что следовать моде в белорусском стиле удобнее. Мне больше нравится белорусские песни петь в белорусском костюме. Ты представляешь себя, представляешь свой народ.

Еще одно увлечение мастерицы — создание традиционных народных льняных кукол. Говорит, раньше эти фигурки были не просто игрушкой. Созданные своими руками — они оберегали и защищали всех членов семьи.

В семье Трушко не просто говорят о традициях — их возрождают. Главное, уверена женщина — помнить о своих истоках, и тогда вековое наследие предков гармонично «впишется» в ритм современной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.