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Рукодельница из Брестской области делает эксклюзивные вещи изо льна

29 марта 2015 11:36
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Новости Беларуси. Льна связующая нить: в Брестской области рукодельница шьет одежду из традиционной ткани. В коллекции женщины не только привычные льняные сорочки и платья, но и спальные принадлежности, и даже спортивные костюмы. Мастерица уверена – для белорусов нет ничего лучше, чем материал, который веками производился на этой земле. 

В мастерской Тамары Трушко  настоящее встречается с прошлым — современные модели одежды сшиты из традиционной белорусской ткани. Мастерица отдает предпочтение льну. И только  отечественного  производства. Минусов в этой ткани она  не видит — даже своеобразные узелки на материале женщину искренне  восхищают, ведь это и есть показатель «натуральности».

Тамара Трушко, рукодельница:
Где он растет? На нашей земле. Он черпает силу из нашей земли – красивую, благородную. Возделывали, молились на эту ткань. 

В одежде изо льна Тамара  любит ходить сама, одевает в нее мужа и первоклассника-сына. Причем шьет не просто  традиционные платья и сорочки. В ее  коллекции – пижамы, ночные рубашки, спортивные костюмы и постельное белье.

Тамара Трушко, рукодельница:
Это моя связь с моими предками. В тепле, в какой-то энергетической, незримой нитки, которая вплетена в  мою жизнь.  С детства мы у бабушки  в деревне спали на таких льняных матрасах, набитых луговой травой.  Я помню процесс заготовки — это был целый ритуал. 

Мода с «национальным колоритом» по душе и талантливым землякам Тамары Ивановны. Уже несколько лет рукодельница создает сценические образы для  молодых исполнителей.  

Наталья Трус, дипломант премии Президента Республики Беларусь:
Мне кажется, что следовать моде в белорусском стиле удобнее. Мне больше нравится  белорусские песни петь в белорусском костюме. Ты представляешь себя, представляешь свой народ. 

Еще одно увлечение мастерицы — создание традиционных народных льняных кукол. Говорит, раньше эти фигурки были не просто игрушкой. Созданные своими руками — они оберегали и защищали всех членов семьи.

В семье Трушко не просто говорят о традициях — их возрождают. Главное, уверена женщина — помнить о своих истоках, и тогда вековое наследие предков гармонично «впишется» в ритм современной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Традиции Беларуси

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