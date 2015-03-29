«В наших силах беречь то, что у нас есть» — координатор акции «Час Земли» в Республике Беларусь

Новости Беларуси. 28 марта миллиарды людей по всему миру присоединились к акции «Час Земли». Тем самым сэкономив сотни миллионов киловатт электроэнергии. В стороне не остались и белорусы. Во многих квартирах на 60 минут погасло электричество.

С половины девятого до полдесятого вечера подсветку у зданий отключили в Минске и некоторых областных центрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Дапшевичюте, координатор акции «Час Земли» в Республике Беларусь:

Когда выступаем инициаторами «Часа Земли», не говорим, что мы заставим всех выключить свет, мы говорим, что мы заставим всех задуматься о том, для чего это нужно. Мы надеемся, что даже человек, который и не выключил свет, будет знать, для чего он мог бы выключить. В наших силах беречь то, что у нас есть.