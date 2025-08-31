В ФРГ сняли с повестки вопрос возможной отправки своих военных в Украину – Bild

Правительством ФРГ убран с повестки вопрос об отправке в Украину военнослужащих Бундесвера с целью осуществления контроля над выполнением договоренностей, если мирное урегулирование будет достигнуто, пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild.

В материале указано, что рассмотрение вопроса откладывается «на неопределенный срок». Продолжение обсуждения станет возможным после каких-либо действий со стороны главы Белого дома Дональда Трампа, а также при действительном завершении конфликта, отмечает издание.

Фото: Pinterest