Лукашенко в Тяньцзине принимает участие в торжественном приёме в честь участников саммита ШОС

Внимание всего мира приковано к Международному конгрессно-выставочному центру «Мэйцзян» в Тяньцзине, где собрались все лидеры «шанхайской десятки». На правах принимающей стороны Председатель КНР организовал торжественный прием в честь участников 25-го саммита Шанхайской организации сотрудничества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань тепло приветствовали главу белорусского государства, как и остальные коллеги по объединению. По традиции, перед началом мероприятий состоялось совместное фотографирование. Нынешний саммит уже называют событием планетарного масштаба. В международном форуме принимают участие более 30 лидеров стран и руководителей международных организаций. Впереди – глобальный диалог о будущем ШОС.

За четверть века организация превратилась из регионального альянса в глобальную платформу, которая охватывает значительную часть населения и территории планеты. Участникам нынешней встречи предстоит утвердить стратегию развития на ближайшие 10 лет, а также рассмотреть вопрос расширения состава наблюдателей и партнеров. Этим утром о реализации уже достигнутых договоренностей и дальнейшем укреплении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Минска и Пекина говорили Александр Лукашенко и Си Цзиньпин. Александр Лукашенко в начале встречи отметил колоссальные темпы развития Китая. Беларусь готова перенимать лучший опыт.

Си Цзиньпин тепло приветствовал белорусского лидера и поблагодарил за визит и участие в саммите ШОС и предстоящем параде по случаю 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и мировой антифашистской войне.

Си Цзиньпин: китайско-белорусские отношения развиваются на высоком уровне.

О доверительном диалоге Минска и Пекина, стратегическом партнерстве и перспективах совместных проектах Александр Лукашенко рассказал в интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа». Для Беларуси эта встреча лидеров «шанхайской семьи» особенная. Впервые наша страна принимает участие в саммите как полноправный член организации. Вот уже больше года мы в этой «десятке». Внимание прессы к саммиту беспрецедентно. Только в Тяньцзине работают более трех тысяч журналистов, в том числе и съемочная группа нашего телеканала.