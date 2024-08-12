Социальный пансионат «Исток» отметил полувековой юбилей

Развитие новых форм социального обслуживания помогает в вопросах реализации программы активного долголетия. Успешно в этом направлении работает Минский городской социальный пансионат «Исток». Уже полвека на страже добра и заботы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

50 лет назад это учреждение открылось для заслуженных людей страны. Работало как дом-интернат для ветеранов труда и войны. И эти традиции продолжают. Но сегодня на услуги пансионата может рассчитывать абсолютно любой человек, нуждающийся в заботе. Кроме круглосуточного ухода, питания, медобслуживания, предусмотрены различные виды реабилитации. Учреждение также принимает людей с ограниченными возможностями.

А рт е м Ц уран, председатель М инского городского С овета депутатов: За счет небольшого текущего ремонта такие помещения расширяются, проходы, обустраиваются бытовые помещения. И таким образом возможно и размещение инвалидов. И благодаря таким усилиям из плановой мощности в 180 мест на данный момент это учреждение может принять 215 мест.

Здесь решают вопросы социализации, организован разнообразный досуг: библиотека, клуб, экскурсии. Много желающих заниматься хобби в мастерских и даже пройти курсы компьютерной грамотности. Сегодня в пансионате проживают 150 человек, 30 из них старше 90 лет. Сотрудники пансионата стараются создать домашнюю обстановку. Работа коллектива была отмечена высокими наградами.

Марина Артеменко, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

В 2014 году данное учреждение получило премию от главы государства «За духовное возрождение» именно за идеи гуманизма, человеколюбия, милосердия. Эти традиции очень сильны в этом учреждении. По стране таких учреждений 90. В них проживает почти 20 тысяч. Это особые категории: одинокие, пожилые, люди с инвалидностью – те, которые нуждаются в особой заботе и поддержке государства.

Задачи таких учреждения – создать максимально комфортные условия для проживания. Чтобы люди чувствовали себя окруженными вниманием и заботой.