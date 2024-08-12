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Фестиваль по прыжкам на мини-батутах прошёл в Минске

12 августа 2024 07:46
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Белорусский спорт развивает новые направления. Фестиваль по прыжкам на мини-батутах в Минске собрал более 400 участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль по прыжкам на мини-батутах прошёл в Минске-1

Мастерство показали любители и профессионалы из Беларуси, России и Казахстана. А для зрителей создали праздничную атмосферу с зажигательной музыкой, новыми знакомствами и возможностью записаться в фитнес-группу.

Фестиваль по прыжкам на мини-батутах прошёл в Минске-4

Алена Ткаченок, организатор фестиваля Big jumping open air:
Это обмен опытом и прекрасная возможность познакомиться с новыми людьми, которые также пришли в этот фитнес. Все с разными целями. Здесь очень много людей, которые любят здоровый образ жизни, спорт, любят проводить время хорошо, с пользой и в кругу единомышленников.

Фестиваль по прыжкам на мини-батутах прошёл в Минске-7

Мария Копеина, участница фестиваля Big jumping open air:
Это направление очень активное, здесь постоянный движ, все время какие-то мероприятия устраиваются. Во-первых, это профессиональный рост. Участие в таких мероприятиях дает развитие. Развивается не только тренер, но и вся команда.

Фестиваль по прыжкам на мини-батутах прошёл в Минске-10

Джампинг, или тренировки на мини-батутах, – оригинальный способ поддержания физической формы. В Беларуси направление развивается более 10 лет и привлекает все больше поклонников.

# Фестиваль # общество

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