Как проводят реабилитацию в Весновском доме-интернате для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития

Новости Беларуси. Педагоги, врачи, деятели культуры и общественные организации. Лучшие из лучших удостоены премии «За духовное возрождение» и специальной премии Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди лауреатов премии «За духовное возрождение» – коллектив Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. Воспитанники здесь проходят интенсивный курс реабилитации. Многие из них, повзрослев, становятся самостоятельными.

О непростой, но важной миссии коллектива дома-интерната – корреспондент Юрий Прокопенко. В распоряжении Ольги Володько самjе современное медоборудование. Светолечение, ингаляции, массаж помогают укрепbnm тело, а доброе слово и ласковые глаза медсестры согревают душу особенных детей.

В доме-интернате Ольга работает уже десять лет, но до сих пор, говорит, не привыкла к чужому горю. Церемония вручения премий «За духовное возрождение» и специальных премий Президента состоится 9 января В этом доме-интернате находятся дети с тяжелыми диагнозами – умственная отсталость, ДЦП, синдром Дауна... И все же задача персонала – помочь каждому найти место в этой жизни. У Александра Голдаева букет болезней, с рождения без рук и ног. Но рисовать – любимое занятие. Вопреки всему.

Александр Голдаев, воспитанник Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития:

Наши педагоги – я их очень люблю. Спасибо им, что научили всё это делать.

Маша Свириденко сегодня дежурная по кухне. С помощью няни Снежаны готовит обед – красный борщ и свое фирменное блюдо.

Мария Свириденко, воспитанник Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития:

Я сегодня готовлю жаркое по-домашнему. Чтобы научить детей самостоятельности, им дали больше свободы в быту. Для более старших воспитанников построили вот такие, как здесь называют, дома надежды.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Здесь всё как в обычном доме. В этом проживает 11 девушек. В их распоряжении уютные комнаты, просторная кухня, большая гостиная. Под контролем воспитателей жильцы сами занимаются хозяйством – готовят, убирают, стирают. Всего в Весновском интернате 166 человек. Почти столько же персонала. Ни один из воспитанников не обделен вниманием. У большинства этих детей есть родители. Их не бросили. Но адаптироваться к жизни, преодолевать болезнь им лучше здесь. В 2019 году из дома-интерната планируют выпустить первых своих воспитанников.