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«Точка отсчёта – это Новый год». Врач о том, как начать жить по-новому

09 января 2019 12:43
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«Начну с чистого листа, с Нового года!» Многие рассчитывают начать жить по-новому в этот праздник. Загадывают желания, строят новые планы и мечты. Работает ли это на практике, узнаем в программе «Большой город».

Сергей Дечко, главный врач 7-й городской поликлиники г. Минска:
Самое главное, чтобы была вера в себя и свои силы. С точки зрения медицины и психологии вопрос заякоривания каким-то знаковым событием – он имеет место быть.

И если человек ставит себе чёткие цели, всегда лучше всего выставить эти цели в определённые рамки, поставить себе сроки и тогда чётко двигаться по плану. То есть, точка отсчёта – это Новый год. В январе сделал одно дело, к февралю – следующее, и того гляди – к очередному Новому году какое-то знаковое событие в жизни.

# Новый год # общество # Сергей Дечко

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