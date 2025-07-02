Как проводят почти 500 пересадок в год и какие высочайшие технологии используют? Интервью с трансплантологом

Шанс на жизнь. Трансплантология – одна из самых инновационных отраслей медицины во всем мире. Она объединяет высокие технологии, классическую научную школу и, конечно же, виртуозность хирургов. Ставку на развитие этой области Беларусь сделала более 15 лет назад. Сегодня талантливые врачи продолжают бороться за жизнь каждого и ежедневно в операционных совершают все новые подвиги. О главных достижениях героев в белых халатах поговорили с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – Сергей Лещук, заведующий отделом «Единый регистр трансплантации» Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, кандидат медицинских наук.

Юрий Царев, ведущий:

Беларусь дает шикарные показатели по трансплантологии. 492 трансплантации было проведено в 2024 году

Сергей Лещук, заведующий отделом «Единый регистр трансплантации» Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, кандидат медицинских наук:

Вы совершенно правы. 492 трансплантации было проведено в 2024 году. Из них 351 почка, 43 сердца, 91 печень и 7 легких. Конечно, трансплантология тянет за собой многие отрасли и подразделения медицины. Юрий Царев:

Что дает возможность развиваться такими темпами?

Сергей Лещук:

Должны сложиться звезды из ряда факторов – это актуальное законодательство, которое регламентирует посмертное донорство. Без донорских органов не будет трансплантологии, не будет пересадки. Государственная поддержка – без государственной поддержки не было бы вообще никаких телодвижений, образно говоря. Менталитет общества, материально-техническая база, высококвалифицированные хирурги-специалисты и их обучение. Эти факторы вместе и определяют развитие органодонорства и трансплантологии в стране. Короче не бывает – про лист ожидания в Беларуси

Александра Каштанова, ведущая:

Какой в Беларуси лист ожидания? Сколько нужно ждать? Сергей Лещук:

Это 211 дней медианно, то есть это 7 месяцев. Короче не бывает. Англия – 3,3 года, Германия – 3,5-4 года и другие страны. То есть это 2-5 лет. К чему стремятся белорусские трансплантологи? Александр Меженный, ведущий:

Какие перспективы в дальнейшем? К чему стремимся, на что ориентируемся?