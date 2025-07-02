В каком возрасте люди чаще чувствуют себя одинокими – узнали у экспертов
В современном мире индивидуализм – это новая реальность. Многие люди предпочитают одиночество. Специалисты утверждают, что с 1996 года количество одиноких людей на планете Земля выросло на треть.
Об этом и не только поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Ольга Бурлакова, ведущая:
Интересно услышать статистику, которая говорит о том, какие категории граждан наиболее чувствуют себя одинокими. 51 % – это от 18 до 29 лет. 29 % людей чувствуют себя одинокими, когда им от 30 до 40 лет. От 41 года до 59 лет – 35 % чувствуют себя одинокими. Самый большой процент, 70 % – люди от 60 и старше.
Михаил Свито, ведущий:
Как вы считаете, зависит одиночество от возраста? Когда мы становимся старше, уходим на пенсию, страшное слово «пенсия», мы становимся одинокими?
Наталья Позднякова, инструктор тибетской янтра-йоги, психолог:
Я думаю, зависит еще не только от возраста сколько от социальной среды, где мы живем. Потому что только что Ольга правильно назвала статистику, что от 18 до 29 лет очень большой процент людей, которые испытывают одиночество. Это правда. Механизмы выживания в более зрелом возрасте более налажены, как коммуникация заботиться друг о друге. То есть мы можем видеть, как наступает дачный сезон, и начинают заботиться друг о друге. Они тогда закрывают этот вопрос одиночества дружбой. А вот молодежь из-за того, что сейчас обособлено больше такая индивидуализация. Ребеночка ограждают и все в него вкладывают. Он уже вырастает самодостаточный и не может коммуницировать. Проблема в отсутствии навыков коммуникации.
Денис Северов, магистр психологии:
Социальные навыки и навыки коммуникации – это одни из самых важных навыков для человека. Ведь мы, начиная с малых лет и до конца нашей жизни, всегда с кем-то взаимодействуем. Поэтому, если у вас дети, давать им возможность развивать именно эти навыки.
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