В каком возрасте люди чаще чувствуют себя одинокими – узнали у экспертов

Об этом и не только поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

В современном мире индивидуализм – это новая реальность. Многие люди предпочитают одиночество. Специалисты утверждают, что с 1996 года количество одиноких людей на планете Земля выросло на треть.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Интересно услышать статистику, которая говорит о том, какие категории граждан наиболее чувствуют себя одинокими. 51 % – это от 18 до 29 лет. 29 % людей чувствуют себя одинокими, когда им от 30 до 40 лет. От 41 года до 59 лет – 35 % чувствуют себя одинокими. Самый большой процент, 70 % – люди от 60 и старше.

Михаил Свито, ведущий:

Как вы считаете, зависит одиночество от возраста? Когда мы становимся старше, уходим на пенсию, страшное слово «пенсия», мы становимся одинокими?