Алёна Дзиодзина: наша независимость – это симбиоз усилий власти и народа

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Каждая памятная дата, как и государственный праздник, – это своего рода культурный код государства и общества, потому как за ними обычно стоит история и события. А за ними, как правило, – проблематика, о которой важно и нужно помнить народу, чтобы сберечь свое. Одними из первых слов, с которых Александр Лукашенко начал свое обращение к белорусам по случаю грядущего Дня Независимости, было само понятие, что означает быть независимым и по каким характерным признакам мы можем определить свободу.
Применимо к наиболее понятному нам языку потребностей, Президент предложил такой тезис: «Независимость – это свободная и мирная жизнь, безопасность и уверенность в завтрашнем дне».
На уровне человеческих ощущений это чувство стабильности и спокойствия за свою жизнь. Это уверенность в том, что здоровье, благополучие и все то, что мы ценим в жизни, будет и завтра. Во всяком случае, мы так планируем. Верим, что можем планировать, несмотря на то, что свобода и безопасность – понятия хрупкие. Однако же чувство стабильности – все равно показатель. И именно потому, что понятия хрупкие, те признаки, что обозначил глава государства, нужно беречь постоянно, каждый день предпринимая какие-то действия и решения, чтобы и далее ощущать уверенность, иметь возможность планировать и заботиться о самом себе.
Алена Дзиодзина:
Независимость страны пусть во многом зависит от внешней и внутренней политики, решений правительства и конкретного лидера, тем не менее нельзя полностью исключить влияние личного фактора. Наша независимость – это симбиоз усилий правительства и народа. К примеру, исходя из обращения Александра Лукашенко, ему важно не подвести тех людей, что ему доверились. Но и с нашей стороны очень важно не обнулять те решения, что принимают в правительстве.
Важно не попирать возможности, ценить то, что сделано, трудиться на улучшение качества жизни, относиться к своим поступкам ответственно. Ответственно подходить к жизни, работе, окружающим людям и собственным чувствам. «Гарантии нашей независимости – умение работать на совесть во благо своих семей и страны, бережное отношение к исторической памяти, традициям, исконным ценностям», – подчеркнул Президент. Потому как свобода человека – это ответственность, где независимость проявляется в способности действовать самому.
В масштабах государства это свой политический курс в контексте условий внешней политики, а в более узком значении – независимость личности. Это значит, способность принять решение самому, не полагаясь то, что это сделает кто-то другой. Ведь неспособность решать переходит в беспомощность.