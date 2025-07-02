Алёна Дзиодзина: наша независимость – это симбиоз усилий власти и народа

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Каждая памятная дата, как и государственный праздник, – это своего рода культурный код государства и общества, потому как за ними обычно стоит история и события. А за ними, как правило, – проблематика, о которой важно и нужно помнить народу, чтобы сберечь свое. Одними из первых слов, с которых Александр Лукашенко начал свое обращение к белорусам по случаю грядущего Дня Независимости, было само понятие, что означает быть независимым и по каким характерным признакам мы можем определить свободу.

Применимо к наиболее понятному нам языку потребностей, Президент предложил такой тезис: «Независимость – это свободная и мирная жизнь, безопасность и уверенность в завтрашнем дне».

На уровне человеческих ощущений это чувство стабильности и спокойствия за свою жизнь. Это уверенность в том, что здоровье, благополучие и все то, что мы ценим в жизни, будет и завтра. Во всяком случае, мы так планируем. Верим, что можем планировать, несмотря на то, что свобода и безопасность – понятия хрупкие. Однако же чувство стабильности – все равно показатель. И именно потому, что понятия хрупкие, те признаки, что обозначил глава государства, нужно беречь постоянно, каждый день предпринимая какие-то действия и решения, чтобы и далее ощущать уверенность, иметь возможность планировать и заботиться о самом себе.