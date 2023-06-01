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ГПК: очереди на въезд из Беларуси в ЕС увеличились в 2,5 раза за сутки

01 июня 2023 11:00
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Вереницы машин выстроились перед въездом в страны Евросоюза. По данным Госпогранкомитета, очереди из легковушек за прошедшие сутки увеличились в 2,5 раза. Скопления авто наблюдаются во всех литовских погранпереходах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГПК: очереди на въезд из Беларуси в ЕС увеличились в 2,5 раза за сутки-1

В общей сложности, возможности пересечь границу ожидают свыше 350 транспортных средств. В польском «Тересполе», единственном действующем пункте пропуска с этой страной, простаивают свыше 270 легковых автомобилей. Что касается большегрузов, около сотни фур стоят в очередях на въезде в Литву, 85 – у польского пункта пропуска.

Напомним, сегодня ночью, 1 июня, Польша закрыла границу для грузовиков с белорусскими и российскими номерами. Сопредельная страна и раньше не особо пропускала грузовые автомобили, выдавая минимум «дозволов на проезд» по своей территории и закрыв все пункты пропуска, кроме одного. Продолжая санкционную войну (нынешний запрет – не первый), официальная Варшава меньше всего думает об интересах собственных граждан. Ведь именно они в итоге пострадают больше всех.

С 1 июня действует запрет Польши на движение грузовиков из России и Беларуси – что изменилось?

# Очереди на границе Беларуси # общество # Фотофакт

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