ГПК: очереди на въезд из Беларуси в ЕС увеличились в 2,5 раза за сутки

Вереницы машин выстроились перед въездом в страны Евросоюза. По данным Госпогранкомитета, очереди из легковушек за прошедшие сутки увеличились в 2,5 раза. Скопления авто наблюдаются во всех литовских погранпереходах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В общей сложности, возможности пересечь границу ожидают свыше 350 транспортных средств. В польском «Тересполе», единственном действующем пункте пропуска с этой страной, простаивают свыше 270 легковых автомобилей. Что касается большегрузов, около сотни фур стоят в очередях на въезде в Литву, 85 – у польского пункта пропуска.

Напомним, сегодня ночью, 1 июня, Польша закрыла границу для грузовиков с белорусскими и российскими номерами. Сопредельная страна и раньше не особо пропускала грузовые автомобили, выдавая минимум «дозволов на проезд» по своей территории и закрыв все пункты пропуска, кроме одного. Продолжая санкционную войну (нынешний запрет – не первый), официальная Варшава меньше всего думает об интересах собственных граждан. Ведь именно они в итоге пострадают больше всех.