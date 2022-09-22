Как противостоять фейкам и чем занять молодёжь? Школьники пообщались с белорусскими парламентариями

Новости Беларуси. Как противостоять фейкам, историческая память, отдых и занятость молодежи. О волнующих проблемах откровенно спросили у депутатов учащиеся 6-й гимназии Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возможность такого открытого диалога у юного поколения есть в рамках традиционного проекта «Школа активного гражданина». Встречу провели на базе музейной экспозиции «Борьба белорусского народа в Великой Отечественной войне». Его создали в открытом доступе, чтобы в любую минуту каждый мог узнать, почему именами героев того времени названы улицы столицы, прочитать о подвигах своих соотечественников и не забывать уроки прошлого. Ребята также поделились своими впечатлениями от участия в патриотических конкурсах и акциях.

Александр Ловкевич, учащийся гимназии № 6 М инска: Я участвовал в военно-патриотическом конкурсе «Орленок», в Вахте Памяти и в военно-мемориальной памяти на площади Калинина. Как любому мальчику, мне интересна военно-патриотическая тема. И это было просто прекрасное времяпрепровождение с педагогами и моими товарищами.

Ангелина Набиулина, учащаяся гимназии № 6 Минска: Каждый четвертый информационный час месяца к нам приглашают интересных людей, с которыми можно пообщаться и задать интересующие нас вопросы.

Олег Белоконев, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Патриотизм – такое понятие, которое не может просто так воспитаться или не воспитаться. Это целый комплекс мероприятий, которые должен проходить, начиная с семьи. То есть с малого возраста ребенка надо воспитывать патриотом своей родины. Дальше идут все учреждения: детский сад, школа, институт, армия (более силовые). Естественно, в воспитании такого понятия, как патриотизм, должен участвовать каждый гражданин нашей страны.

«Школа активного гражданина» уже зарекомендовала себя успешной площадкой для обмена мнениями. Особенность встреч в том, что знаниями с молодым поколением белорусов делятся известные люди – политики, депутаты, спортсмены.