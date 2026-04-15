Система образования Гродненской области и БПЦ подписали программу сотрудничества

Цель – совместно воспитывать молодежь высокой духовной культуры. Система образования Гродненской области и Белорусская православная церковь подписали программу сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Цель – совместно воспитывать молодежь высокой духовной культуры. Система образования Гродненской области и Белорусская православная церковь подписали программу сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ней более 70 направлений работы. Это, как традиционные мероприятия, так и новые формы взаимодействия, основанные на православных ценностях. Большое внимание уделят научно-исследовательской деятельности учащихся, проведению чтений и конференции. Продолжится организация образовательных программ и открытие ресурсных центров, где на первом месте нравственно-воспитательная работа с детьми, их родителями, а также с педагогическими работниками.
Новое дыхание обретет религиозный туризм для школьников, поскольку в Гродненской области много интересных храмов и обителей, в том числе оплот православия на белорусских землях – Жировичский монастырь.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Именно в учебных заведениях формируется человек, воспитывается, приобретает знания, потом призван, соответственно, послужить Отечеству, обществу, ближним своим. И духовная составляющая, она особенно важна в наше время, когда понятия о честности, порядочности, верности Отчизне, долгу, любви, семейная верность и многие другие добродетели, они порой теряются.
Руслан Абрамчик, начальник главного управления образования Гродненского облисполкома:
Программа содержит более 70 направлений работы. Результат, который дает эта работа позволяет в том числе Гродненщине оставаться на передовых позициях по реализации программ образования и воспитания.
Программу сотрудничества система образования и Белорусская православная церковь обновляют раз в пять лет. Взаимодействие педагогов и духовенства налажено с 1994 года.