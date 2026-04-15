Система образования Гродненской области и БПЦ подписали программу сотрудничества

В ней более 70 направлений работы. Это, как традиционные мероприятия, так и новые формы взаимодействия, основанные на православных ценностях. Большое внимание уделят научно-исследовательской деятельности учащихся, проведению чтений и конференции. Продолжится организация образовательных программ и открытие ресурсных центров, где на первом месте нравственно-воспитательная работа с детьми, их родителями, а также с педагогическими работниками.

Новое дыхание обретет религиозный туризм для школьников, поскольку в Гродненской области много интересных храмов и обителей, в том числе оплот православия на белорусских землях – Жировичский монастырь.