Почти 400 тыс. подписчиков! Белорусский подросток прославился в TikTok жизнью на хуторе

Евгений Лещенко, блогер, студент Ошмянского государственного аграрно-экономического колледжа:

Начать, я думаю, нужно с того, что мы переехали из города в деревню всей семьей. Изначально мы жили в более крупном городе, потом переехали под Ошмяны и в деревеньку. Соседи там были, естественно, недовольны тем, что в их селе поселились такие, которые животных решили разводить. Начали развиваться сначала куры, потом козы, потом даже и коровы. Постепенно поняли, что нам там делать нечего. Не только из-за соседей, естественно, были и другие моменты, которые привели нас к следующему решению. А решение было какое? Однажды мама с папой поехали с козой к жениху, к козлу. Не очень, конечно, звучит романтично, может быть. Но запомнилось это место не из-за козла, а из-за самого антуража. Из-за того, что они туда приехали и увидели то, чего они видели, наверное, никогда. Огромные клены, аллеи старых кленов, домик такой аккуратненький. Видно, что, конечно, он еще не был на тот момент отремонтированный, но он уже тогда выглядел так, что ты на него смотришь и понимаешь, будет хороший, добротный дом. Через некоторое время дом выставили на продажу, как-то так все сошлось, очень интересным образом, такие хитросплетения там получились, что в итоге он оказался наш.

Подробности в видео.