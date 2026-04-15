В Столинском районе 8 часов тушили лесной пожар

В общей сложности они боролась с огнем 8 часов. Работники Столинского лесхоза в очередной раз доказали свой профессионализм и умение работать в сложнейших условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В общей сложности они боролась с огнем 8 часов. Работники Столинского лесхоза в очередной раз доказали свой профессионализм и умение работать в сложнейших условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На тушении было задействовано более 30 человек, специализированная техника. Привлекалась помощь МЧС. Пожар был обнаружен на территории Дубойского лесничества накануне около пяти часов вечера. Полностью его потушили в 01:30 ночи. Предварительная причина случившегося – поджог.