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В Столинском районе 8 часов тушили лесной пожар

15 апреля 2026 08:17
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В общей сложности они боролась с огнем 8 часов. Работники Столинского лесхоза в очередной раз доказали свой профессионализм и умение работать в сложнейших условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Столинском районе 8 часов тушили лесной пожар-2

На тушении было задействовано более 30 человек, специализированная техника. Привлекалась помощь МЧС. Пожар был обнаружен на территории Дубойского лесничества накануне около пяти часов вечера. Полностью его потушили в 01:30 ночи. Предварительная причина случившегося – поджог.

# Пожар

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