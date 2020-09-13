Отдохнуть с друзьями, провести свадьбу или деловое собеседование. Зачем приходят в универсам «Центральный»

Новости Беларуси. Любой город – это прежде всего люди, которые в нем живут. О тех, кто каждый день так или иначе делает Минск чуточку лучше, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Любой город – это прежде всего люди, которые в нем живут. О тех, кто каждый день так или иначе делает Минск чуточку лучше, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Я Ирина и работаю в легендарном месте города.
Ирина Степанова возглавляет знаменитый универсам. В «Центральном» всё – это история. И окна-витражи, и барельефы, и атмосфера. Сюда приходят, чтобы отдохнуть с друзьями, провести деловое собеседование или на свидание.
Ирина Степанова, директор универсама «Центральный»:
Поводы прийти в «Центральный» самые разные. Допустим, какой-то вечер во Дворце Республики – заходят военные. Если выпускной в школе, заходят выпускники. У нас даже проходили свадьбы.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Я сам лично ходил как-то на свидание в «Центральный».
Ирина Степанова:
Заходят знаменитости. В то же время едет в метро рабочий с тракторного завода, и он тоже заходит в «Центральный». И они вместе могут стоять и пить кофе.