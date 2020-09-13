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Отдохнуть с друзьями, провести свадьбу или деловое собеседование. Зачем приходят в универсам «Центральный»

13 сентября 2020 18:27
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Новости Беларуси. Любой город – это прежде всего люди, которые в нем живут. О тех, кто каждый день так или иначе делает Минск чуточку лучше, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Отдохнуть с друзьями, провести свадьбу или деловое собеседование. Зачем приходят в универсам «Центральный»-1

Я Ирина и работаю в легендарном месте города.

Ирина Степанова возглавляет знаменитый универсам. В «Центральном» всё – это история. И окна-витражи, и барельефы, и атмосфера. Сюда приходят, чтобы отдохнуть с друзьями, провести деловое собеседование или на свидание.

Отдохнуть с друзьями, провести свадьбу или деловое собеседование. Зачем приходят в универсам «Центральный»-4

Ирина Степанова, директор универсама «Центральный»:
Поводы прийти в «Центральный» самые разные. Допустим, какой-то вечер во Дворце Республики – заходят военные. Если выпускной в школе, заходят выпускники. У нас даже проходили свадьбы.

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Я сам лично ходил как-то на свидание в «Центральный».

Ирина Степанова:
Заходят знаменитости. В то же время едет в метро рабочий с тракторного завода, и он тоже заходит в «Центральный». И они вместе могут стоять и пить кофе.

# Туризм # общество # Ирина Степанова # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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