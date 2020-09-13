Участница автопробега в Минске: «Мне бы очень хотелось, чтобы все люди были вместе, были объединены»

Новости Беларуси. 13 сентября в полдень из Минска стартовал автопробег «За единую Беларусь». Колонна формировалась возле аквапарка «Лебяжий», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маршрут участники акции выбрали знаковый. В воскресный день они под государственными флагами направились в «Хатынь».

Белорусы вообще мирные люди, как в нашем гимне поется. Некоторые забыли, конечно, об этом. Но я думаю, что народ вспомнит, народ одумается, мы снова будем – все белорусы – вместе, едины в нашем суверенном государстве.

Мне бы очень хотелось, чтобы все люди были вместе, были объединены, чтобы думали о развитии своей страны, а не о ее разрушении.