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Как производят лён в Беларуси? Побывали на Слуцком льнозаводе

09 ноября 2022 10:04
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Новости Беларуси. Белорусское ткачество, через традиции к современности. С чего все начиналось и как сейчас выглядит современное предприятие? Узнаем в программе «Центральный регион» на СТВ, из чего изготавливают слуцкие пояса, а также увидим, какие технологии применяются при изготовлении льняного волокна.

Как производят лён в Беларуси? Побывали на Слуцком льнозаводе-1

Северный шелк – именно так называют белорусский лен. Еще издавна к нему относились с особым уважением, ценили за целебную силу, а льняную одежду считали символом чистоты и невинности. Процесс изготовления тканей был отлажен веками. Осенью лен собирали, затем теребили и оставляли в поле на пару недель. Дальше его сушили и мяли. Затем лен трепали, держа пучок в одной руке и ударяя сверху вниз деревянным трепалом, а после чесали. Из размятых волокон на прялке пряли нити, уже на ткацком станке изготавливали ткани.

Сейчас для получения льняного волокна используется современная техника, тем не менее хлопот по-прежнему хватает. Лен, пожалуй, самая трудоемкая в производстве культура. Начиная с подготовки почвы и ухода за посевами. Здесь на предприятии лен выращивают сами.

Как производят лён в Беларуси? Побывали на Слуцком льнозаводе-3

Сергей Брагинец, главный инженер Слуцкого льнозавода:
В этом году урожай выше прошлогоднего на 20 % примерно. Мы находимся в сырьевом тамбуре, где сложены рулоны льнотресты, откуда начинается производство льноволокна. То есть мы отсюда подаем на линию тресту, там происходит первичное формирование слоя, переработка льнотресты.

Как производят лён в Беларуси? Побывали на Слуцком льнозаводе-5

На заводе работают две линии: старая и новая. Современное оборудование позволяет получать безотходное производство, получаемая костра прессуется в топливные брикеты и отправляется на предприятия ЖКХ. Все процессы почти автоматизированы, поэтому на линии длиной около 100 метров работает всего несколько человек. За сутки перерабатывается около 30 тонн льнотресты.

Как производят лён в Беларуси? Побывали на Слуцком льнозаводе-7

Мария Толкач, техник-технолог Слуцкого льнозавода:
Здесь изначально мы закладываем тресту, чтобы получить по этой линии длинное волокно. Рядом у нас находится линия короткого волокна. От качества тресты зависит качество волокна. А волокно – это лучший показатель для наших заводов. Мы лучшее сырье подаем на этих линиях. Сырье у нас в этом году показательное, лучше, чем в прошлом году. Далее она идет по технологическому процессу, то есть с самого первого момента, когда она проходит формирование слоя, она поступает в мялку. В мялке происходит отделение костры от стебелька. Древесина поступает в костроотделение, а волокно далее по технологической линии идет в трепальные барабаны, где происходит окончательное удаление костры. Готово получение длинного трепаного волокна.

Как производят лён в Беларуси? Побывали на Слуцком льнозаводе-9

Ангелина Валькович, корреспондент:
После того, как треста прошла все этапы, на выходе мы получаем такое трепаное волокно. Оно отличается по цвету и длине. В основном существует три цвета – более светлое, желтое крайне редко и с оттенком серого.

Лен любит обходительность. Об этом Тамара Курильчик знает не понаслышке, работает на предприятии 8 лет. Ее задача определить и своевременно снять качественное волокно, а ненадлежащее отправить на повторную переработку. За профессиональный стаж Тамара Григорьевна и ее коллеги по смене с легкостью на глаз могут определить качество и длину волокна.

Как производят лён в Беларуси? Побывали на Слуцком льнозаводе-11

Тамара Курильчик, съемщица волокна Слуцкого льнозавода:
Нам надо снять качественное волокно. Если оно некачественное, мы его оправляем на повторную переработку. Волокно хорошее, но бывает такая сеточка, она будет идти на повторку. Оно видно, когда идет сеточкой, идет на второй пропуск, выходит чистое волокно.

Все техническое оборудование контролируют специалисты. Задача ответственная, быстрое устранение неполадок на линии, чтобы рабочий процесс не остановился. В стороне никто не остается, с проблемами справляются быстро.

Как производят лён в Беларуси? Побывали на Слуцком льнозаводе-13

Юрий Колядко, наладчик технологического оборудования Слуцкого льнозавода:
Работаем посменно, у нас четыре бригады по три смены. В смене два наладчика технологического оборудования. На компьютере высвечиваются ошибки. Когда на компьютере ошибка, я вижу, какая ошибка.

На заводе производят волокно разного размера. На каждой партии номер. Чем он выше, тем продукция лучше, а значит будет спрос. Ценится белорусский лен как на внутреннем рынке, так и за рубежом. На экспорт идет около 20 % производимой продукции.

Как производят лён в Беларуси? Побывали на Слуцком льнозаводе-15

Мария Толкач:
Здесь идет отборка по длине, по цвету, по номерам, взвешивается, прессуется. Мы отправляем на места хранения на наш склад. Поступает оно на Оршанский льнокомбинат, из него изготавливают ткани. Короткое волокно и для технических целей, и для нетканых материалов. Лучший показатель – это длинное волокно.

Создавать их могли только мужчины. В чём уникальность знаменитых слуцких поясов – подробности здесь.

# Предприятия Беларуси # Ангелина Валькович

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