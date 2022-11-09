Создавать их могли только мужчины. В чём уникальность знаменитых слуцких поясов?

Новости Беларуси. Белорусское ткачество, через традиции к современности. С чего все начиналось и как сейчас выглядит современное предприятие? Узнаем в программе «Центральный регион» на СТВ, из чего изготавливают слуцкие пояса, а также увидим, какие технологии применяются при изготовлении льняного волокна.

Ангелина Валькович, корреспондент:

Традиции ткачества уходят корнями в глубокую древность. На протяжении веков оно развивалось, совершенствовалось, передавалось из поколения в поколение. Возникновение процесса было связано с необходимостью в утеплении жилища, затем ткачество стали использовать для декоративных целей. Так появились такие декоративные изделия, как ковер, гобелены. Одна из национальных реликвий белорусов – знаменитые слуцкие пояса, большая часть из которых находится в музеях. Сейчас современные мастера делают копии, аналоги и другие оригинальные произведения, которые пользуются спросом в качестве сувенирной продукции. Сегодня мы приехали в Слуцк, чтобы поближе познакомиться с этим древним ремеслом, узнать, насколько отличается технологический процесс, а также побываем на производстве льна – одного из главного сырья для ткачества.

Первое, с чем ассоциируется у меня Слуцк, это, конечно же, всем известные слуцкие пояса. Ведь именно этот город стал настоящим мировым центром по производству тогда ценившихся на вес золота аксессуаров, а сегодня по-настоящему бесценных музейных экспонатов. Изготавливались пояса на местной мануфактуре, основанной в конце 30-х годов XVIII века и принадлежавшей князьям Радзивиллам. Но по-настоящему знаменитыми эти предприятия сделали обычные люди – мастера, ткачи и художники, которые на них работали. И прежде чем увидеть, как в современных реалиях создается культурный бренд республики, мы решили окунуться в историю и начать экскурсию с музея.

Татьяна Новик, экскурсовод музея истории Слуцких поясов РУП «Слуцкие пояса»:

Первая мануфактура была открыта Радзивиллами в XVIII веке, куда выходец из Османской империи вывез под угрозой смертной казни два станка в разобранном виде. И началось ткачество наших слуцких поясов. Уже открывались и другие мануфактуры, похожие предприятия, многие пытались выдать свои пояса за слуцкие, но качество отличалось значительно. Поэтому слуцкие пояса так ценились дорого. Первые мотивы были более восточные, мода на пояса пришла из Персии. Первыми мастерами были персы и турки, потом уже, когда наших мастеров обучали, спустя 7 лет уже появилось что-то свое. Процесс создания пояса был очень длительным. Обучение на ткача длилось 6-7 лет. Не каждый мог усвоить этот процесс, понять, как оно работает. Женщин к этой работе не допускали, ткачами были только мужчины. Женщины работали на мануфактуре, но у них была более простая работа. Они наматывали нити на веретено, а потом уже передавали их ткачам. Существовало поверье, что если женщина прикасается к золотым или серебряным нитям, металл начинает темнеть. Поэтому работали только ткачи. Также считалось, что женщина просто не способна запомнить столько информации, чтобы сделать пояс. Ткачи работали по 16 часов в сутки, за пределы мастерской не имели права выходить. Они здесь и ели, и отдыхали. Процесс создания пояса был большой тайной. Третьим лицам, во-первых, было невыгодно передавать, а во-вторых, никто не хотел делиться своим опытом. Пояса начали немного уходить после присоединения Беларуси к России. Уже начали изготавливать одежду для священнослужителей тоже на станках. Парчовую ткань начали выпускать. Пояса немного отошли, но фрагментарно они присутствовали. Скатерти были не на потоке, это люди делали для себя.

Изначально все начиналось с обычных прялок, потом уже начали изготавливать станки. Начали работать именно на станках. Конечно, большие предметы, скатерти и покрывала невозможно было сделать вручную. Те же пояса нельзя было сделать вручную. Даже самые простые. Их изготавливали на станках. Постепенно все переходило от чего-то простого до более сложного, уже повышался уровень работоспособности, навыки прокачивались, повышались. Слуцкие пояса ткались из тонких шелковых, золотых и серебряных нитей. Длина достигала от 2 до 4,5 метров, а ширина от 30 до 50 сантиметров. Пояса украшались по краям узорной каймой, а концы – пышным растительным орнаментом, в котором народные узоры сочетались с восточными мотивами. Для богатой шляхты они были не только статус-символом, подтверждающим богатство: стоили они немало – цена была сопоставима с годовым офицерским жалованьем. Вдобавок эти пояса носили и определенный церемониальный характер. У слуцкого пояса не было изнанки, все стороны являлись лицевыми. Они могли быть одно-, двух- и даже четырехсторонними. В случае торжества шляхтич повязывал его яркой, красочной стороной, в обычные будни либо же во время траура пояс переворачивали.