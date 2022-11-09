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В Гомеле начался суд над участниками экстремистского движения

09 ноября 2022 09:58
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Новости Беларуси. В Гомельском областном суде началось рассмотрение резонансного дела о государственной измене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле начался суд над участниками экстремистского движения-1

На скамье подсудимых 10 участников [экстремистского движения – прим. ред.]. Его создали в 2021 году при поддержке зарубежных диаспор, литовских и американских спецслужб. Активисты вербовали работников белорусских предприятий для обострения ситуации внутри коллектива и организации стачек.  

В Гомеле начался суд над участниками экстремистского движения-4

Вовлекали людей в радикальную деятельность через Telegram-канал и чаты. Также подсудимые занимались промышленным шпионажем: собирали данные о крупных предприятиях, то, как они противодействуют санкциям, и передавали сведения за рубеж. Не реже двух раз в неделю всю информацию анализировали на видео-конференциях с «офисом Тихановской».

В Гомеле начался суд над участниками экстремистского движения-7

Отдельные фигуранты дела создавали условия для диверсий – конечной целью был вывод из строя оборудования и коммуникаций предприятий, в том числе проведение железнодорожной и ЛЭПовой войны. Обвиняемые действовали из корыстных побуждений. За выполнение заданий они получали вознаграждение из-за рубежа. Ведомые руками западных кураторов, экстремисты пытались парализовать экономику Беларуси и нанести вред государственной безопасности.  

# Судебная система Беларуси # общество # Светлана Тихановская # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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