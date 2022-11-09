В Гомеле начался суд над участниками экстремистского движения

Новости Беларуси. В Гомельском областном суде началось рассмотрение резонансного дела о государственной измене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На скамье подсудимых 10 участников [экстремистского движения – прим. ред.]. Его создали в 2021 году при поддержке зарубежных диаспор, литовских и американских спецслужб. Активисты вербовали работников белорусских предприятий для обострения ситуации внутри коллектива и организации стачек.

Вовлекали людей в радикальную деятельность через Telegram-канал и чаты. Также подсудимые занимались промышленным шпионажем: собирали данные о крупных предприятиях, то, как они противодействуют санкциям, и передавали сведения за рубеж. Не реже двух раз в неделю всю информацию анализировали на видео-конференциях с «офисом Тихановской».