«Обязательно себя похвалите». Как преодолеть кризис среднего возраста?

Страх, злость, апатия. Рубеж средних лет человек впервые встречает в кризисном состоянии в возрасте 30 лет. Пережить эмоциональные качели и найти выход из лабиринта – для многих задачка со звездочкой, ответ на которую подскажет психолог.

Нелли Куприянович, психолог:

К этому моменту люди уже, скорее всего, имеют семью. Детей, какую-то профессиональную карьеру, хобби серьезные. Кризис среднего возраста заключается в первом серьезном подведении итогов, результатов своей жизни, чего он добился, чего не добился, что у него в жизни есть, чего нет. Кстати, на этот кризис приходится очень много разводов, потому что люди начинают осознавать, что, например, первый брак был поспешным.

Из крайности в крайность. Переходный этап в жизни каждого человека протекает по-разному. Кого-то накрывает глубокая депрессия, а кто-то уходит в зависимости. Компьютерные игры, казино, злоупотребление спиртными напитками – сомнительный способ справиться с душевной болью. Нелли Куприянович:

С первыми звоночками кризиса я рекомендую сесть и сделать срез ваших достижений на сегодня: какое образование вы получили, есть ли у вас семья, дети, какие-то достижения. За все обязательно себя похвалите. Сделайте это все в плюс. Не может такого быть, что человек к 30-40 годам ничего не достиг.