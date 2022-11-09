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«Обязательно себя похвалите». Как преодолеть кризис среднего возраста?

09 ноября 2022 09:27
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Страх, злость, апатия. Рубеж средних лет человек впервые встречает в кризисном состоянии в возрасте 30 лет. Пережить эмоциональные качели и найти выход из лабиринта – для многих задачка со звездочкой, ответ на которую подскажет психолог.  

«Обязательно себя похвалите». Как преодолеть кризис среднего возраста?-1

Нелли Куприянович, психолог:  
К этому моменту люди уже, скорее всего, имеют семью. Детей, какую-то профессиональную карьеру, хобби серьезные. Кризис среднего возраста заключается в первом серьезном подведении итогов, результатов своей жизни, чего он добился, чего не добился, что у него в жизни есть, чего нет. Кстати, на этот кризис приходится очень много разводов, потому что люди начинают осознавать, что, например, первый брак был поспешным.  

«Обязательно себя похвалите». Как преодолеть кризис среднего возраста?-4

Из крайности в крайность. Переходный этап в жизни каждого человека протекает по-разному. Кого-то накрывает глубокая депрессия, а кто-то уходит в зависимости. Компьютерные игры, казино, злоупотребление спиртными напитками – сомнительный способ справиться с душевной болью.  

Нелли Куприянович:  
С первыми звоночками кризиса я рекомендую сесть и сделать срез ваших достижений на сегодня: какое образование вы получили, есть ли у вас семья, дети, какие-то достижения. За все обязательно себя похвалите. Сделайте это все в плюс. Не может такого быть, что человек к 30-40 годам ничего не достиг.  

«Обязательно себя похвалите». Как преодолеть кризис среднего возраста?-7

К слову, ухудшаться может не только психологическое, но и физическое состояние. Нарушения гормонального фона, развитие сосудистых заболеваний, повышенная утомляемость – веские причины обратиться за помощью к специалистам.  

Нелли Куприянович:  
Если вы понимаете, что вы проживаете этот сложный кризис и появляются какие-то мрачные, грустные мысли, депрессивные, меланхоличные, вам хочется уединиться и пожалеть себя, может, посамобичевать за что-то недостигнутое. Обратитесь к специалисту, который поможет вам пройти этот кризис, все объяснит, поможет поставить новые цели. Как минимум обратитесь к вашим близким людям, друзьям или супругу/супруге, расскажите о своих переживаниях. Чтобы вам помогли не уйти на дно, а вспорхнуть как птица.  

# Психология # общество # Нелли Куприянович # Вероника Макаревич # Фотофакт

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