«Обязательно себя похвалите». Как преодолеть кризис среднего возраста?

Страх, злость, апатия. Рубеж средних лет человек впервые встречает в кризисном состоянии в возрасте 30 лет. Пережить эмоциональные качели и найти выход из лабиринта – для многих задачка со звездочкой, ответ на которую подскажет психолог.
Страх, злость, апатия. Рубеж средних лет человек впервые встречает в кризисном состоянии в возрасте 30 лет. Пережить эмоциональные качели и найти выход из лабиринта – для многих задачка со звездочкой, ответ на которую подскажет психолог.
Нелли Куприянович, психолог:
К этому моменту люди уже, скорее всего, имеют семью. Детей, какую-то профессиональную карьеру, хобби серьезные. Кризис среднего возраста заключается в первом серьезном подведении итогов, результатов своей жизни, чего он добился, чего не добился, что у него в жизни есть, чего нет. Кстати, на этот кризис приходится очень много разводов, потому что люди начинают осознавать, что, например, первый брак был поспешным.
Из крайности в крайность. Переходный этап в жизни каждого человека протекает по-разному. Кого-то накрывает глубокая депрессия, а кто-то уходит в зависимости. Компьютерные игры, казино, злоупотребление спиртными напитками – сомнительный способ справиться с душевной болью.
Нелли Куприянович:
С первыми звоночками кризиса я рекомендую сесть и сделать срез ваших достижений на сегодня: какое образование вы получили, есть ли у вас семья, дети, какие-то достижения. За все обязательно себя похвалите. Сделайте это все в плюс. Не может такого быть, что человек к 30-40 годам ничего не достиг.
К слову, ухудшаться может не только психологическое, но и физическое состояние. Нарушения гормонального фона, развитие сосудистых заболеваний, повышенная утомляемость – веские причины обратиться за помощью к специалистам.
Нелли Куприянович:
Если вы понимаете, что вы проживаете этот сложный кризис и появляются какие-то мрачные, грустные мысли, депрессивные, меланхоличные, вам хочется уединиться и пожалеть себя, может, посамобичевать за что-то недостигнутое. Обратитесь к специалисту, который поможет вам пройти этот кризис, все объяснит, поможет поставить новые цели. Как минимум обратитесь к вашим близким людям, друзьям или супругу/супруге, расскажите о своих переживаниях. Чтобы вам помогли не уйти на дно, а вспорхнуть как птица.