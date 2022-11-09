Андрей Швед: мы добиваемся, чтобы живые эсэсовцы, живые палачи предстали перед судом

Новости Беларуси. Латиноамериканские страны готовы способствовать расследованию фактов геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Генеральная прокуратура направила просьбу об оказании правовой помощи в более чем 30 государств.

Активное содействие оказывают архивы России, а вот Германия пока молчит. От прибалтийских стран получен категорический отказ. Там легионеров СС героизирует нынешняя власть.

Эту тему 9 ноября затронули в международном университете МИТСО. Общаясь со студентами, генеральный прокурор Беларуси заверил, что ни одно преступление фашистов и их пособников в отношении мирных людей безнаказанным не останется.

Каждый день всплывают новые доказательства злодеяний на территории нашей страны нацистов, в том числе из Украины, Литвы, Латвии, Польши. Только в этот момент поисковые работы и раскопки продолжаются в 16 местах уничтожения людей.

Елизавета Синкевич, студентка МИТСО:

Такая масштабная трагедия, которая произошла, это не только на уровне Республики Беларусь, но и на международном уровне. Поэтому, конечно, это очень важно передавать нашим нынешним поколениям, чтобы они помнили про то, как это все происходило с их предками.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Мы добиваемся того, чтобы были установлены места жительства живых эсэсовцев, живых палачей и чтобы они предстали либо перед судом тех государств, где они сейчас прячутся, либо были выданы нам для осуществления правосудия. Серьезная работа сегодня ведется по формированию документов и правовых условий, чтобы наши национальные суды осудили, в том числе заочно, в том числе уже умерших нацистских преступников, чтобы фактом судебного решения подтвердить их злодеяния конкретные на территории БССР.