Прямой эфир

Андрей Швед: мы добиваемся, чтобы живые эсэсовцы, живые палачи предстали перед судом

09 ноября 2022 09:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Латиноамериканские страны готовы способствовать расследованию фактов геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Генеральная прокуратура направила просьбу об оказании правовой помощи в более чем 30 государств.  

Андрей Швед: мы добиваемся, чтобы живые эсэсовцы, живые палачи предстали перед судом-1

Активное содействие оказывают архивы России, а вот Германия пока молчит. От прибалтийских стран получен категорический отказ. Там легионеров СС героизирует нынешняя власть.  

Андрей Швед: мы добиваемся, чтобы живые эсэсовцы, живые палачи предстали перед судом-4

Эту тему 9 ноября затронули в международном университете МИТСО. Общаясь со студентами, генеральный прокурор Беларуси заверил, что ни одно преступление фашистов и их пособников в отношении мирных людей безнаказанным не останется.  

Андрей Швед: мы добиваемся, чтобы живые эсэсовцы, живые палачи предстали перед судом-7

Каждый день всплывают новые доказательства злодеяний на территории нашей страны нацистов, в том числе из Украины, Литвы, Латвии, Польши. Только в этот момент поисковые работы и раскопки продолжаются в 16 местах уничтожения людей.  

Андрей Швед: мы добиваемся, чтобы живые эсэсовцы, живые палачи предстали перед судом-10

Елизавета Синкевич, студентка МИТСО:  
Такая масштабная трагедия, которая произошла, это не только на уровне Республики Беларусь, но и на международном уровне. Поэтому, конечно, это очень важно передавать нашим нынешним поколениям, чтобы они помнили про то, как это все происходило с их предками.  

Андрей Швед: мы добиваемся, чтобы живые эсэсовцы, живые палачи предстали перед судом-13

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:  
Мы добиваемся того, чтобы были установлены места жительства живых эсэсовцев, живых палачей и чтобы они предстали либо перед судом тех государств, где они сейчас прячутся, либо были выданы нам для осуществления правосудия. Серьезная работа сегодня ведется по формированию документов и правовых условий, чтобы наши национальные суды осудили, в том числе заочно, в том числе уже умерших нацистских преступников, чтобы фактом судебного решения подтвердить их злодеяния конкретные на территории БССР.  

Андрей Швед: мы добиваемся, чтобы живые эсэсовцы, живые палачи предстали перед судом-16

Всего на территории Беларуси было уничтожено не менее трех миллионов человек. Скорбное число населенных пунктов с заживо сожженными людьми стало выше ранее фигурировавшего в статистике: 10 215. Выявлено еще и 50 неизвестных мест расположения лагерей смерти.  

# Прокуратура Беларуси # общество # Елизавета Синкевич # Андрей Швед # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Обязательно себя похвалите». Как преодолеть кризис среднего возраста?
09 ноября 2022 09:27

«Обязательно себя похвалите». Как преодолеть кризис среднего возраста?

Польские силовики избили и вытеснили в Беларусь сирийского беженца
09 ноября 2022 09:26

Польские силовики избили и вытеснили в Беларусь сирийского беженца

Прыгнуть со скалы на велосипеде? Триал-байкер Фабио Вибмер снова показывает экстремальные трюки
09 ноября 2022 08:41

Прыгнуть со скалы на велосипеде? Триал-байкер Фабио Вибмер снова показывает экстремальные трюки