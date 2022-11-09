Андрей Швед: мы добиваемся, чтобы живые эсэсовцы, живые палачи предстали перед судом
Новости Беларуси. Латиноамериканские страны готовы способствовать расследованию фактов геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Генеральная прокуратура направила просьбу об оказании правовой помощи в более чем 30 государств.
Активное содействие оказывают архивы России, а вот Германия пока молчит. От прибалтийских стран получен категорический отказ. Там легионеров СС героизирует нынешняя власть.
Эту тему 9 ноября затронули в международном университете МИТСО. Общаясь со студентами, генеральный прокурор Беларуси заверил, что ни одно преступление фашистов и их пособников в отношении мирных людей безнаказанным не останется.
Каждый день всплывают новые доказательства злодеяний на территории нашей страны нацистов, в том числе из Украины, Литвы, Латвии, Польши. Только в этот момент поисковые работы и раскопки продолжаются в 16 местах уничтожения людей.
Елизавета Синкевич, студентка МИТСО:
Такая масштабная трагедия, которая произошла, это не только на уровне Республики Беларусь, но и на международном уровне. Поэтому, конечно, это очень важно передавать нашим нынешним поколениям, чтобы они помнили про то, как это все происходило с их предками.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Мы добиваемся того, чтобы были установлены места жительства живых эсэсовцев, живых палачей и чтобы они предстали либо перед судом тех государств, где они сейчас прячутся, либо были выданы нам для осуществления правосудия. Серьезная работа сегодня ведется по формированию документов и правовых условий, чтобы наши национальные суды осудили, в том числе заочно, в том числе уже умерших нацистских преступников, чтобы фактом судебного решения подтвердить их злодеяния конкретные на территории БССР.
Всего на территории Беларуси было уничтожено не менее трех миллионов человек. Скорбное число населенных пунктов с заживо сожженными людьми стало выше ранее фигурировавшего в статистике: 10 215. Выявлено еще и 50 неизвестных мест расположения лагерей смерти.