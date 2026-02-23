Чтобы запечатлеть семейство барсуков понадобилось три года – рассказываем о фотографе дикой природы
Анастасия Макеева, корреспондент:
Когда каждый кадр как драгоценный трофей. Сегодня мы познакомимся с настоящим мужчиной, которому по силам дом построить и запечатлеть яркие кадры белорусской природы. Отправимся на фотоохоту вместе.
По профессии строитель, в душе Робинзон. Более 10 лет Владимир Пакалевич проводит расследования по горячим следам и создает удивительное портфолио белорусских джунглей. Каждый поход – незабываемое приключение. Перезагружается от столичных будней на родных слуцких просторах и пишет дневник натуралиста.
Владимир Пакалевич, фотограф дикой природы:
Современная жизнь такая бурная, быстрая, что всегда нужно выезжать на природу, чтобы подзарядиться какой-то энергией природной. Первый кадр животного еще помню снял – это была косуля, которая выскочила буквально из кустов – метров 15 от меня. Меня это вдохновило, что можно все-таки животных снимать близко. Я сам по себе начинал, можно сказать, не зная ничего абсолютно. Ходил, смотрел зимой следы какие куда ведут. Я пытаюсь через свои работы, через свои кадры все-таки передать красоту животного.
Быть папарацци в мире животных и ловить удачу за хвост – дело тонкое. Тут важна тщательная подготовка начиная от маскировки и сезонного дресс-кода, заканчивая строительством укрытий и засидок. Все должно быть максимально естественным и незаметным. Золотой час – раннее утро и поздний вечер. Тогда больше шансов застать лесных жителей. На помощь приходят фотоловушки. Благодаря им можно собрать данные о зверях и составить план X, но гарантий никаких. Непредсказуемость захватывает, так чтобы достойно запечатлеть семейство барсуков Владимиру понадобилось целых три года.
Владимир Пакалевич:
Часто выходят они в основном в сумерках, ночью. В это время снимать уже бесполезно. Случился тот момент, когда все совпало, как говорят. Случилось, что я снял его в послеобеденное время. Поэтому терпение фотоохотника, наверное, на первом месте. У каждого вида свои особенности. Когда снимаешь уже давно, то наблюдаешь, делаешь какие-то выводы. Кадр, который в конкурсе победил – енотовидная собака щенок выглядывает из-за пенька. Буквально такой портрет на фоне зелени. Стал удачным кадром. Собственно, пришлось просидеть не одну ночь в лесу, а снял утром – так бывает. Для привлечения птиц я использую выносную колонку. Через телефон транслирую какие-то записи птиц, воспроизвожу звук. Это воробьиный сыч реагирует на свой звук, подлетает. Есть еще манок небольшой, он называется крик раненого зайца. Я его приобрел специально для рыси. Также на этот манок может лиса подойти.
Подробности в видео.