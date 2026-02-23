Чтобы запечатлеть семейство барсуков понадобилось три года – рассказываем о фотографе дикой природы

Анастасия Макеева, корреспондент:

Когда каждый кадр как драгоценный трофей. Сегодня мы познакомимся с настоящим мужчиной, которому по силам дом построить и запечатлеть яркие кадры белорусской природы. Отправимся на фотоохоту вместе. По профессии строитель, в душе Робинзон. Более 10 лет Владимир Пакалевич проводит расследования по горячим следам и создает удивительное портфолио белорусских джунглей. Каждый поход – незабываемое приключение. Перезагружается от столичных будней на родных слуцких просторах и пишет дневник натуралиста.

Владимир Пакалевич, фотограф дикой природы:

Современная жизнь такая бурная, быстрая, что всегда нужно выезжать на природу, чтобы подзарядиться какой-то энергией природной. Первый кадр животного еще помню снял – это была косуля, которая выскочила буквально из кустов – метров 15 от меня. Меня это вдохновило, что можно все-таки животных снимать близко. Я сам по себе начинал, можно сказать, не зная ничего абсолютно. Ходил, смотрел зимой следы какие куда ведут. Я пытаюсь через свои работы, через свои кадры все-таки передать красоту животного. Быть папарацци в мире животных и ловить удачу за хвост – дело тонкое. Тут важна тщательная подготовка начиная от маскировки и сезонного дресс-кода, заканчивая строительством укрытий и засидок. Все должно быть максимально естественным и незаметным. Золотой час – раннее утро и поздний вечер. Тогда больше шансов застать лесных жителей. На помощь приходят фотоловушки. Благодаря им можно собрать данные о зверях и составить план X, но гарантий никаких. Непредсказуемость захватывает, так чтобы достойно запечатлеть семейство барсуков Владимиру понадобилось целых три года.