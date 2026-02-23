Сергеенко: защита Отечества – это не только воинская обязанность, это гражданская позиция каждого из нас

В Беларуси совершенствуется законодательная база в сфере национальной безопасности, а также социальных гарантий военнослужащим и ветеранам Вооруженных Сил. Об этом 23 февраля было заявлено в Палате представителей Национального собрания. В честь Дня защитников Отечества там состоялось торжественное собрание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Собрались военнослужащие, кадеты и воспитанники военно-патриотических клубов, депутаты из числа офицеров запаса и в отставке. Было отмечено, что сегодня в Беларуси особое внимание уделяется реализации программ патриотического воспитания молодежи, а также сохранения исторической правды.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вооруженные Силы суверенной Беларуси явились преемниками боевых традиций белорусского военного округа, который был лучшим и одним из мощных из 17 округов Советского Союза. Сегодня это профессиональная, хорошо оснащенная армия, способная надежно обеспечивать безопасность государства. Защита Отечества – это не только воинская обязанность, это гражданская позиция каждого из нас. Это и достижение ученых, создающих передовые технологии, рабочих, обеспечивающих промышленность, крестьян, растящих хлеб, педагогов, воспитывающих подрастающее поколение, и всех, кто своим трудом укрепляет суверенитет нашей страны.