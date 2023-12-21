Лукашенко: к вопросу ценообразования – отступления ни влево, ни вправо от этой проблемы не будет!

С Нового года должна быть четкая и понятная система регулирования цен. Об этом глава государства заявил на совещании по ценовой политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот вопрос находится на постоянном контроле. О том, что в скором времени его обсудят досконально, Александр Лукашенко заявил еще в октябре, во время рабочей поездки в Минский район.

В 2022 году из-за роста инфляции был принят целый ряд мер, касающихся регулирования ценообразования. Решения позволили стабилизировать ситуацию, но на этом останавливаться нельзя. Чтобы проанализировать развитие и дальнейшее совершенствование системы регулирования цен, во Дворец Независимости пригласили тех, кто производит, продает товар и управляет процессами на рынке. Справедливый подход – неизменное требование главы государства. Вопрос волнует каждого.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Голоса нет, поэтому будем шепотом проводить совещание, переносить его тоже некуда. Новый год, мы обещали вернуться к вопросу ценообразования. Я хочу, чтобы вы понимали, что отступления ни влево, ни вправо от этой проблемы не будет. Это вопрос нравственный, политический, стратегический. Как хотите называйте. Но главное – это вопрос справедливости. Сегодня у нас очередное совещание, мы должны посмотреть, как этот процесс развивается. Цель одна, о чем я предупреждал правительство: никакие производители, бизнесмены и прочие, кто занимается услугами, не должны бегать в МАРТ или правительство и согласовывать цены. С 1 января должна быть четкая и понятная система!