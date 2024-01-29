Как проходит избирательная кампания в Беларуси? Мнение международных наблюдателей

Регистрация кандидатов в депутаты завершается в Беларуси. Для принятия решения у комиссий остается всего один день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, право выдвижения претендентов на депутатский мандат было у политических партий, трудовых коллективов, граждан путем сбора подписей.

Документы на соответствие Избирательному кодексу проверяют окружные избирательные комиссии и принимают решения о выдаче удостоверения. Так, регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей и местные Советы прошла сегодня, 29 января, в 94-м окружном избирательном участке в Минске. Присутствовали и наблюдатели, в том числе международные.