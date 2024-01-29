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Как проходит избирательная кампания в Беларуси? Мнение международных наблюдателей

29 января 2024 16:45
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Регистрация кандидатов в депутаты завершается в Беларуси. Для принятия решения у комиссий остается всего один день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, право выдвижения претендентов на депутатский мандат было у политических партий, трудовых коллективов, граждан путем сбора подписей.

Как проходит избирательная кампания в Беларуси? Мнение международных наблюдателей-1

Документы на соответствие Избирательному кодексу проверяют окружные избирательные комиссии и принимают решения о выдаче удостоверения. Так, регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей и местные Советы прошла сегодня, 29 января, в 94-м окружном избирательном участке в Минске. Присутствовали и наблюдатели, в том числе международные.

Как проходит избирательная кампания в Беларуси? Мнение международных наблюдателей-4

Евгений Клемезь, международный наблюдатель:
Мы представляем Миссию наблюдателей от СНГ. Она включает в себя порядка 150 человек и действует на основании положения, утвержденного ЦИК Беларуси. Мы уже побывали в различных районных и областных центрах, видели регистрацию кандидатов в депутаты. Всю информацию предоставляем в штаб, где она будет обобщаться. В дальнейшем, после завершения избирательной кампании, будет дана оценка всему процессу.

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# Выборы в Беларуси # общество

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