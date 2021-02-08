Алексей Голиков: ВНС – разумный алгоритм урегулирования национального конфликта, вне зависимости от персон у власти

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание станет важным этапом на пути строительства белорусской государственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К нему готовились долго, по всей стране работали диалоговые площадки, на которых звучали абсолютно разные мнения о том, как нам дальше вместе строить Беларусь. Тем не менее заграничная группа провокаторов продолжает попытки провокаций и дискредитации ВНС, а значит, всего белорусского народа. Блогер Алексей Голиков – авторское мнение о предстоящем форуме и том, что его сопровождает. Подробнее в видеоматериале.

Алексей Голиков, блогер:

Всебелорусское народное собрание, вече, обещает быть не только самым эпохальным событием в истории суверенной Беларуси, но и мероприятием, смысл и обстоятельства проведения которого требуют отдельного осмысления. Всебелорусское народное собрание в Беларуси проходит не в первый раз, но народное вече в 2021 году продиктовано самой жизнью – социально-политической обстановкой. Президентская кампания 2020 года обнажила ряд вопросов, которые требуют тщательного пересмотра и выработки новых правил мирного сосуществования белорусов на одной территории. Вопросы избирательной системы и процесса, политических партий и общественных организаций, национальной символики и идеологии – одни из основных и фундаментальных в белорусском обществе. Наряду с ними все чаще озвучивается запрос на справедливость и достоверную информацию в СМИ. Всебелорусское народное собрание должно выполнить функцию стола переговоров, инструмента достижения компромисса по острым вопросам и юридически оформить мнение белорусского народа о том, как жить дальше. Таковым видится мне смысл Всебелорусского народного собрания. Однако, наряду с вопросами самого вече, в обществе муссируются вопросы, связанные с организацией и даже легитимностью мероприятия. Не претендую на верное представление о легитимности народного вече, однако поделюсь своим среднестатистическим гражданским пониманием события.

Алексей Голиков:

Триггером общественных волнений стали два фактора: президентские выборы и искусственное нагнетание эмоционального фона вокруг избирательной кампании. Выборы прошли в соответствии с избирательным кодексом, но несостоятельность и невозможность оппонентов победителя юридически оспорить результаты выборов сподвигли их на подмену в общественном восприятии двух родственных, но все-таки разных представлений: юридической и общечеловеческой справедливости. 9, 10, и 11 августа 2020 года заискрило. Считающие себя обманутыми под четким руководством заинтересованных сил прибегли к незаконным силовым поискам общечеловеческой справедливости. Государство отреагировало законными и эффективными силовыми мерами. Это всего лишь погасило, но не исчерпало общественный конфликт. Радикализация протеста сменилась латентными формами сопротивления. Вовлечение в противозаконные действия достаточно большого количества молодежи и представителей социально значимых профессий поставило под вопрос подлинность национальной символики, государственности и, как следствие, целостность белорусского государства. Власть, ответственная за мир и согласие в обществе, приняла решение провести национальный диалог и услышать мнение каждого гражданина. И, мне кажется, этот замысел реализуется всеобъемлюще, последовательно и эффективно. Нас – 9,5 миллиона, и одновременно услышать каждого по всем вопросам невозможно технически. Было принято решение на всей территории Беларуси организовать способ изъятия мнений и предложений от всех желающих – дискуссионные площадки и почта.

Александр Карпицкий, член Совета Республики:

При подготовке новой Конституции нет запретных тем. Могут обсуждаться, обсуждаются и будут обсуждаться кардиальные изменения в избирательной системе, политическое устройство, экономические тенденции, традиционные ценности. Главное, чтобы при подготовке к Конституции мы объединили людей, ликвидировали появившийся раскол в обществе. Новой белорусской Конституции не нужны просто косметические изменения, люди должны почувствовать реальные изменения жизни в лучшую сторону. Поэтому я желаю нашей площадке плодотворной работы, ведь легких решений в политике не бывает. Алексей Голиков:

На дискуссионных площадках чаяния народа фиксировали народные представители – депутаты. А все остальные, с зажатым речевым аппаратом, могли направить предложения по почте. Таких предложений, по моей информации, зафиксировано около 17 тысяч. Есть понимание, что все они будут отсортированы по содержанию и станут предметом обсуждения на народном вече. Этот первый этап и способ, как мне кажется, позволил каждому гражданину законно принять участие в управлении государством.

Юрий Уваров, участник дискуссионной площадки:

Ну, раз уже тему эту подняли о статьях о Президенте Республики Беларусь. У меня вопрос по статье 80-й. Итак, Президентом может быть избран гражданин Республики Беларусь по рождению не моложе 35 лет. На мой взгляд, это нонсенс. Получается, наш Президент еще не родился: 29 лет Республике Беларусь, а Президент должен быть не моложе 35 лет. Я считаю, что этот абсурд должен быть вообще убран из Конституции, потому что до 1991 года мы все были гражданами Союза Советских Социалистических республик. Не деревни Жмеринка, не района кого-то, а Советского Союза. А после 1991 года – Республики Беларусь. Алексей Голиков:

Ищущие (видимо, личной) справедливости, как, впрочем, и всегда, подвергли высмеиванию и игнорированию формат дискуссионных площадок. Участвовать в дискуссионных площадках или нет, направлять предложения по почте или нет – право каждого гражданина, но власть предоставила законные механизмы участия в управлении государством. Да, это не понравилось проигравшим оппонентам власти. Но проблемы индейцев – проблемы индейцев. Следующим действием государственной власти по урегулированию раздора в белорусском обществе стало объявление даты проведения народного вече и Года народного единства. Со стороны недоброжелателей белорусского народа два этих пункта были описаны как незаконные и недопустимые.

Светлана Тихановская:

Всебелорусское номенклатурное собрание пытаются выставить как нечто, выражающее волю народа. Но кого они считают народом? Алексей Голиков:

Люди с неоправданными политическими амбициями и личными интересами начали искать способы помешать проведению народного вече. В средствах массовой коммуникации до сих пор происходят травля и угрозы в отношении участников Всебелорусского народного собрания. Прогнозируются персональные санкции. Главным аргументом угрожающих озвучивается то, что участвовать в народном вече будут люди исключительно лояльные ко власти и не представляющие реальных интересов народа. Но это не так. Государство предоставило возможность каждому персонально принять участие в судьбе государства через дискуссионные площадки и предложения по почте.

Я хотела бы высказаться насчет нашего образования. Проведя такую линию между тем, кто вышел на митинги, кто был на митингах, также то, что они хотели сказать, то, что они не могли высказаться и возвратясь к тому, каким образом проходит наше среднее образование, как оно сделано, я поняла, что человек, который заканчивает школу, готов или идти в университет, или идти в армию, или нигде не работать, то есть уехать куда-нибудь на заработки. Алексей Голиков:

Второй аргумент – участие в народном вече людей, не имеющих отношения к политике, например, брестского фонарщика. Да, это так, но народное вече не является ареной для противостояния политических партий или идей. По моему мнению, народное вече – место, где будут агрегатировано, сформулировано и зафиксировано мнение белорусского народа по представленным вопросам. Есть понимание, что результаты народного вече станут основой для законодателя. На их основании будет построен третий этап создания правил и законов совместного проживания белорусов на одной территории – законотворческий этап. И это, видится, разумный алгоритм урегулирования национального конфликта, вне зависимости от персон у власти. Это механизм, система действий, в результате которых должны произойти монолитизация и сплочение белорусской нации, укрепление белорусского государства. Все, кто противится или противодействуют народному вече, преследуют исключительно личные и корыстные, а не общественные цели. Давайте смотреть правде в глаза и вещи называть своими именами.

Алексей Голиков:

Критерии отбора персон на народное вече тоже объяснимы. Большинство из участников – не политики, а государственники, люди с большим профессиональным и жизненным опытом. Ответьте на простой вопрос. Чье мнение будет более значимым и весомым: старика, прожившего жизнь, или зеленого юнца, не родившего ребенка? Ответ очевиден.

Был администратором «Хаты Белсата», «Денисовская 6», «Серый кот». […] Было там наполнение деструктивной информацией против власти. Каюсь в своих действиях. Алексей Голиков:

Год народного единства на фоне снежков и булыжников в окна Новой Боровой отдельными змагарами тоже безосновательно ставится под сомнение, а зря. Год народного единства предполагает единение народа, а не единение общества с маргиналами, преступниками закона и предателями, действующими из корыстных соображений в личных интересах и интересах внешних сил. А булыжник в окно – выражение предупреждающее и фигуральное. Силовые действия легитимной власти законны и соразмерны. Полетят камни в силовиков, и ваши коленки будут прострелены, но не прежде, а после. Позже вам окажут помощь и залечат раны за деньги налогоплательщиков. Мы граждане одного государства, и каждому по заслугам: кому орден – тому орден, кому куля в лоб – тому куля в лоб.

Светлана Тихановская:

А люди выйдут, потому что никто не хочет слышать про пятилетки, колхозы, совхозы. Потому что мы хотим строить свое будущее, а он хочет сохранять продовольственную безопасность.