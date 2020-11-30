Как профсоюзы контролируют ситуацию на столичных предприятиях в условиях второй волны пандемии?

Новости Беларуси. Что сейчас показывают профсоюзные рейды, какая ситуация на столичных предприятиях в условиях второй волны пандемии, а также что обсуждают на диалоговых площадках и быть ли традиционным новогодним акциям? Об этом и многом другом поговорим с нашим гостем. В студии программы «Большой город» председатель Минского городского объединения организации профсоюзов Александр Щекович. Илона Волынец, ведущая:

Александр Владимирович, последний раз вы были в этой студии еще во время первой волны пандемии. Мы с вами тогда рассуждали, как жить, как быть, какие меры предпринимать. Я помню, вы тогда рассказывали, что вы активно помогаете больницам Минска, оказываете любую помощь и с антисептиками, и с масками. Чем могли, тем помогали. Сейчас такая необходимость есть?

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения организации профсоюзов:

Что касается учреждений здравоохранения, к большому счастью, обеспеченность достаточно высокая. Даже присутствовал на планерках у мэра, говорится о двух, трех, четырех месяцах запаса тех же антисептиков, средств индивидуальной защиты. В этой ситуации больницам, поликлиникам мы уделяем чуть меньше внимания, но больше внимания уделяем организациям и предприятиям. Илона Волынец:

Соблюдается масочный режим? Александр Щекович:

Абсолютно верно. То, что принято решение в городе соблюдать масочный режим. Мы всегда на всех совещаниях об этом говорим, что это важно в первую очередь для человека, для коллектива. Каждый человек, уходящий на больничный, – это убытки, экономика, недополучение прибыли, налогов, большая-большая цепочка. Мы сегодня просим разделить потоки, распределить приход на работу, чтобы это не было в одно время. То же самое – обеденное время. Дополнительные техперерывы для того, чтобы можно было обработать помещения, где люди работают. Все это возвращаем, потому что их снимать с контроля нельзя, тем более сейчас наступят холода, это температурный режим, который мы всегда отслеживали, ежегодно. Все это приводит к тому, что, посещая предприятия, мы обращаем внимание и на то, как организована работа по профилактике COVID-19, в том числе и санитарное состояние. Скоро пойдут, поверьте, и звонки на прямые линии: где-то включили, где-то не включили отопление, это касается предприятий. Этому уделяется внимание. И закупка дезсредств, хотя уже по первой волне мы видим – в любой организации стоят дозаторы. Уже к этому хорошо относятся, то есть с пониманием, со знанием, что нужно подойти, обработать руки, надеть маску и так далее.

Илона Волынец:

Это уже наша реальность. Еще весной профсоюзы предлагали определенные меры поддержки некоторым отраслям экономики, и некоторые инициативы были поддержаны правительством, да? Александр Щекович:

Да, мы предлагали более 24 инициатив, как поддержать экономику в условиях ковида. На сегодня мы отдавали в правительство, отрабатывали с ведомствами, с министерствами каждый вопрос. Где-то соглашались, где-то не соглашались, потому что любой вопрос, давать кому-то льготу или освобождение от налогов – их нужно где-то взять, чтобы продолжить жить экономике. Поэтому это очень сложный вопрос. Михаил Сергеевич Орда, когда был у Президента (об этом были обсуждения, наши предложения были переданы), сегодня правительство еще раз отрабатывает с профсоюзами все эти четкие пункты, которые мы изложили: по итогу до чего договорились, какие приняты меры, то, что возможно сделать в реалиях экономики (мы понимаем, все это деньги), будет доложено Президенту, как будем совместно эти вопросы осуществлять. Мы предложили достаточно большой пакет.