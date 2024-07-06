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В Беларуси началась перерегистрация религиозных объединений и организаций

06 июля 2024 11:18
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Религиозные объединения и организации Беларуси должны будут пройти перерегистрацию. Это предусмотрено обновленной редакцией закона, которая 6 июля вступает в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси началась перерегистрация религиозных объединений и организаций-1

Что касается новшеств, теперь для создания республиканского духовного объединения требуется наличие не менее 15 общин, действующих во всех регионах страны. При этом одна из них должна быть активна не менее 30 лет. Кроме того, согласно новым правилам, религиозным организациям теперь запрещено заниматься политической деятельностью. Закон формирует основания для приостановления и ликвидации таких структур – в случае, если они выступят против основных направлений внутренней и внешней политики Беларуси.

В Беларуси началась перерегистрация религиозных объединений и организаций-4

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы долгие годы в эту сферу вообще не вдавались. Считали, что она может функционировать и функционирует в необходимом режиме. Однако сегодня именно данное направление становится токсичным для определенных кругов. Они пытаются в этой сфере манипулировать сознанием наших граждан. И это важно. Государство четко определяет границы и позволяет всем развиваться по общим правилам.

Процесс перерегистрации должен завершиться в июле 2025-го. А до 1 января 2026-го года информация о религиозных организациях будет внесена в единый государственный регистр. В настоящее время в Беларуси 25 конфессий и духовных направлений.

# Религия # общество # Николай Бузин

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