Как привить ребёнку любовь к чтению? Рассказала создатель детского книжного клуба

В современном мире печатные книги часто заменяются гаджетами, а чтение, увы, не у всех в тренде. И многие родители ищут способы развития детей и стараются привить ребенку любовь к литературе. Зачастую детям просто не хватает мотивации, а участие в книжном клубе как раз ее дает. Иногда причина апатии к чтению может крыться в том, что у ребенка нет аудитории, которой были бы интересны его мысли и мнение о книгах.

Полина Саленкова, создатель детского книжного клуба:

В первую очередь, нужно со своим ребенком читать и показывать пример. Есть такой опыт: в течение недели перед сном родители 15 или 10 минут проводили время с книгой – через неделю ребенок взял и присоединился. А потом можно отдать ребенка в руки специалисту, который будет продолжать прививать этот навык любви к чтению. Посещать книжные магазины, снимать видеообзоры, снимать яркие рилсы, ходить вместе в библиотеку. То есть, получать вот этот опыт и транслировать его окружающим – это обязательно принесет результат.

Валерия Яскевич, корреспондент:

Литературные клубы для детей – отличный способ сделать чтение увлекательным. На занятиях ребята учатся не только читать, но и мыслить: делать выводы, высказывать свое мнение.

Здесь занимаемся, читаем, выполняем всякие задания по нашей книжке. Мне больше всего нравится, когда нам задается вопрос и есть ответы, а мы выбираем правильный.