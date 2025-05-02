Для каждого ребёнка составляется персональный план в реабилитационном в центре. Вот как разрабатывается программа

Индивидуальный подход к каждому. История 25-летней работы Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов. Поставить на ноги и обеспечить нормальный уровень жизни, позитивная динамика в стопроцентных случаях. Реабилитация через всю жизнь. Как в Республиканском центре помогают особенным деткам? Об этом и не только рассказали в проекте «Созидаем вместе» на СТВ.

Ирина Нехай, инструктор-методист физической реабилитации Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов:

Для каждого ребенка подбирается индивидуальный план реабилитации в зависимости от его возможностей, от поставленных целей. Также смотрим на состояние ребенка, как он относится к другим деткам, смотрим на социализацию. Готов он к занятию групповому или индивидуальному. Также у нас есть тренажер с биологической обратной связью. Мы тестируем ребенка, когда он поступает к нам в центр, смотрим его начальный результат, его физическую силу, нагрузку, которую он может сделать. Затем в конце заезда мы смотрим динамику, как он прошел реабилитацию, какие у него есть успехи, улучшения.

Я сначала смотрю на ребенка, как он ведет себя в кабинете, как со мной поздоровался, зашел, как он идет, оцениваю его походку и затем уже пытаюсь искать способы. Иногда поощрения применяю. В конце заезда могу выдавать им как бонусы грамоты, дипломы, различные вкусняшки, шарики. Они это очень любят.