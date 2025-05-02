Проект захватил не только студентов и преподавателей, но и их семьи! «История Великой Победы в истории моей семьи»

Память о страшной войне и Великой Победе не может угаснуть: она навечно вписана в историю нашей страны и каждой белорусской семьи. Поделиться с широкой аудиторией кадрами из семейной хроники, рассказать о своих родственниках, которых затронули ужасы войны, смогли студенты и преподаватели Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. Там на днях подвели итоги гражданско-патриотического проекта «История Великой Победы в истории моей семьи».

Вера Мартынова, декан факультета социально-педагогический технологий Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка: Я думаю, что все мы сейчас особенно ярко осознаем в эти праздничные, предпраздничные дни, то, что мы и молодое поколение, и наши дети, и старшее поколение – мы наследники победителей, героев-победителей, и память о них для нас священна. И мы действительно задумались над тем, как мы можем поддержать эту память, как мы можем поклониться героям Великой Победы. Много снято фильмов о Великой Отечественной, много написано произведений и прочитано их. И сегодня мы понимаем, как важно нам говорить с молодыми людьми об этой исторической правде, но, согласитесь, очень важно еще раз эмоционально прочувствовать эту историческую правду. Эмоционально прочувствовать все тяготы войны, которые пережили наши предки, именно через историю своего рода, через историю своей семьи – вот так родилась идея.

Вера Мартынова:

Наши молодые люди, наши студенты, в частности – это замечательные молодые люди, и это еще раз продемонстрировал наш проект. Мы были рады тому, что сама идея рассказать историю Великой Победы через своих предков, она захватила. Я хочу даже так сказать, захватила и студентов, и, что очень важно, и преподавателей.

На первом этапе нашего проекта мы объявили сбор материалов о героических подвигах, о работе в тылу, о восстановлении нашей родной Беларуси после войны. Наши студенты могли узнать, в первую очередь, от своих родителей и от своих бабушек и дедушек. И знаете, кроме студентов-преподавателей, мы почувствовали, что в нашем проекте участвовали семьи наших студентов. Это было очень важно. Даже были отклики нескольких родителей с благодарностью о том, что они сумели еще раз пройти эту историю, найти вот эти материалы, которые немного здесь представлены в студии: это и письма с фронта, это и свидетельства о наградах своих родителей, бабушек, дедушек, фотографии, которые ребята собирали. Вы знаете, это было целое движение.