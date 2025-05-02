Как в реабилитационном центре помогают особенным детям? Директор рассказала об уникальных программах

Процедуры, занятия по интересам, шестиразовое питание и просто волшебная атмосфера как в сказке: яркие стены, рисунки, экспозиции – это Республиканский центр для детей-инвалидов. Место, в котором ежегодно ставят на ноги десятки особенных ребят.

Индивидуальный подход к каждому. История 25-летней работы Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов. Поставить на ноги и обеспечить нормальный уровень жизни, позитивная динамика в стопроцентных случаях. Реабилитация через всю жизнь. Как в Республиканском центре помогают особенным деткам? Об этом и не только рассказали в проекте «Созидаем вместе» на СТВ.

Людмила Кондрашова, директор Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов:

Это подарок главы государства Александра Григорьевича Лукашенко, потому что он построен по программе Президента «Дети Беларуси». Это единственное основательное такое здание, не гуманитарные проекты, которые именно реализованы в рамках программы Президента «Дети Беларуси», а это здание, помощь и поддержка фонда Президента для строительства такого уникального учреждения.

Изначально строился центр как мастерские для молодых инвалидов, для того, чтобы просто самореализацией занимались люди с инвалидностью. Практика показала, что просто социализировать в том плане, как трудовые мастерские, оно не очень было эффективным, потому что к самой реабилитации, к помощи, поддержке нужно подходить комплексно. В процессе эволюции, как я говорю, нам в этом году будет 25 лет, в процессе четверти века он, конечно же, изменил свою статусность и свой объем помощи, свою структуру.

Это учреждение подведомственное Министерства труда и социальной защиты. Это единственное учреждение в постсоветском пространстве с такой формой, с таким подходом и с такой уже реализованной системой в реабилитации, в оказании социальной помощи. На базе центра абсолютно в равной степени выполняются три задачи для реализации одной цели – помощь и поддержка ребенка-инвалида, его семьи, его социализация и дальше его профориентация, то есть его социализация в будущее.