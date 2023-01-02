«Важно выбирать безопасную скорость». О правилах езды в зимнюю непогоду напоминает ГАИ

Новости Беларуси. Перепады температуры с осадками значительно усложняют участие в дорожном движении. ГАИ рекомендует быть предельно внимательными за рулем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водителям важно выбирать безопасную скорость, учитывая видимость и состояние проезжей части. При осадках включить ближний свет фар, увеличить дистанцию до других транспортных средств. Отказаться от резких маневров, которые могут привести к созданию аварийных ситуаций. Обязательно пристегиваться ремнем безопасности. С особой осторожностью проезжать пешеходные переходы.