Какие они – символы наступающего года? Рассказала кроликовод

Тигр передает бразды правления Черному Водяному Кролику. Астрологи говорят, что год будет необычайно счастливым в семейном плане. Многие встретят свою любовь и даже обзаведутся потомством. Но всегда ли эти животные такие белые и пушистые? В программе «Новое утро» на РТР-Беларусь отправились к зоотехнику и узнали всю правду.

Юлия Иотко, кроликовод:

Потягивается, зевнул. Мамка пришла. Запрыгнул мой маленький. Сейчас пороет мне в капюшоне. Он очень любит порыть. Кстати, кролики проявляют свою любовь знаете как? Берут одежду и теребят зубами.

Юлия в стране чудес! В милашном царстве наша героиня уже 10 лет. Профессиональный зоотехник знает о породистых кроликах все и получает высокие награды на выставках. Большинство подопечных с немецкой родословной. Они просыпаются с первыми лучами солнца. Любят ласку и отдают много тепла взамен. Живой антистресс! Юлия Иотко:

У каждой породы свой характер заложен генетически. Вот, например, эта порода называется Widder Zwerge. Окрас – красный. Они очень спокойные по характеру. Такие миролюбивые, больше такие лентяи. Если он живет в семье, он будет вместе с хозяином спать. Если говорить о породе карликовый рекс, то можно сравнить с немецкой овчаркой. Это считается легко дрессируемая собака. Точно так же порода карликовый рекс. Это самая интеллектуальная, умная порода кроликов.

Интуиция ушастиков на высшем уровне. Они сканируют мысли людей и даже не подойдут к негативному человеку. Хозяева года – прекрасные семьянины и романтики. Не конфликтуют и славятся своей дружелюбностью. А еще умеют красиво ухаживать. Юлия Иотко:

Все зависит от темперамента самца. Вы знаете, как в жизни: мужчины разные, кролики тоже разные. Есть самцы, которые долго не разговаривают с самкой. А есть самцы, которые с ней целый день. Он будет целый день возле самки ходить, вылизывать ей глазки.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Крольчихи – хорошие мамы? Юлия Иотко:

Тоже разные, как и у людей. Есть мамы, которые особо не хотят ухаживать за крольчатами, а есть мамы замечательные. Она нарвет столько пуха, она уже будет полулысая, но весь пух будет на крольчатах лежать. Им будет жарко, а она все равно порвет пух. Если в новом году вы решите завести пушистого друга, знайте: питомцы из них чудесные. Маленькие, короткошерстные породы – находка для квартиры. Не нужно много места для выгула. На балконе они как рыбы в воде. Не издают звуков, не портят шторы, чистоплотны и приучаются к лотку. Уживаются с кошками, собаками так, что не разлей вода! Единственный минус: любят погрызть книжки и провода, когда скучно. Природа берет свое.