Первые патчи с картошкой. Какой инновационный продукт выпускает белорусский бренд Modum?
Белорусская косметика уже давно стала брендом страны. Она отлично зарекомендовала себя как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Красавицы по всему миру обожают наши туши, тени, помады, пользуются ими охотно и остаются довольны качеством. О том, в чем секрет белорусской косметики и как ей удалось завоевать такую армию поклонниц, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Безваздицкая, директор по маркетингу Modum:
Мы первые из белорусов, кто создал первые белорусские гидрогелевые патчи. Мы их сделали здесь в Беларуси, очень долго тестировали, подбирали форму для европейского лица. Наши патчи не сползают, в них можно бегать, танцевать.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
У меня уже картинка перед глазами, как я с патчами танцую. Вы сказали, что в них можно танцевать.
Ольга Безваздицкая:
Конечно, мы тестировали именно так.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Там у вас патчи лежат, кстати?
Ольга Безваздицкая:
Да, это наши патчи «Василек», «Картошка», «Лен». Мы первые сделали патчи с картошкой. Мы вообще первые белорусы, кто что-то сделал с картошкой.
Михаил Свито:
Можно посмотреть?
Ольга Безваздицкая:
Да, конечно.
Михаил Свито:
Так хочется нанести их.
Ольга Безваздицкая:
Можете попробовать. Между прочим, мы сделали патчи для мужчин. Мы позаботились о вас и сделали.
Михаил Свито:
Смотрите, что написано: это Беларусь, детка. Понятно, какая реклама? Картошка, гидрогелевые патчи, Modum.
Ольга Безваздицкая:
Между прочим, картошка прекрасно работает от темных кругов.
Михаил Свито:
Порой это действительно очень нужно.
Ольга Безваздицкая:
В патчах «Картошка» содержание кофеина, которое прекрасно работает от темных кругов. В такой профессии, как ваша, патчи – это вообще маст-хэв.
Алеся Лакина:
Да, незаменимая вещь.
Михаил Свито:
Сейчас мы проверим: спадают они или не спадают.
Михаил Свито:
Смотрите, я порой в патчах ем, пока не спадают.
Михаил Свито:
Вы сказали побегать, попрыгать.
Михаил Свито:
Да, действительно, они так зафиксировались, как будто их нет. Ощущение такое, как будто они какие-то незаметные, воздушные.
Алеся Лакина:
Даже нехолодненькие?
Михаил Свито:
Нет, они холодненькие. Кстати, они холодненькие, прохладненькие такие. Их необязательно хранить в холодильнике или все-таки лучше в холодильнике?
Ольга Безваздицкая:
Хранить не нужно, перед использованием желательно их положить в холодильник на 10 минут для того, чтобы немножко охладить. Наши патчи: 98 % – натуральный состав. Это каррагинан – водоросль, которую мы везем из Франции. Они полностью растворяются в воде.
*На правах рекламы.
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