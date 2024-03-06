Первые патчи с картошкой. Какой инновационный продукт выпускает белорусский бренд Modum?

Белорусская косметика уже давно стала брендом страны. Она отлично зарекомендовала себя как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Красавицы по всему миру обожают наши туши, тени, помады, пользуются ими охотно и остаются довольны качеством. О том, в чем секрет белорусской косметики и как ей удалось завоевать такую армию поклонниц, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Безваздицкая, директор по маркетингу Modum:

Мы первые из белорусов, кто создал первые белорусские гидрогелевые патчи. Мы их сделали здесь в Беларуси, очень долго тестировали, подбирали форму для европейского лица. Наши патчи не сползают, в них можно бегать, танцевать. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

У меня уже картинка перед глазами, как я с патчами танцую. Вы сказали, что в них можно танцевать. Ольга Безваздицкая:

Конечно, мы тестировали именно так.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Там у вас патчи лежат, кстати? Ольга Безваздицкая:

Да, это наши патчи «Василек», «Картошка», «Лен». Мы первые сделали патчи с картошкой. Мы вообще первые белорусы, кто что-то сделал с картошкой. Михаил Свито:

Можно посмотреть? Ольга Безваздицкая:

Да, конечно. Михаил Свито:

Так хочется нанести их. Ольга Безваздицкая:

Можете попробовать. Между прочим, мы сделали патчи для мужчин. Мы позаботились о вас и сделали.

Михаил Свито:

Смотрите, что написано: это Беларусь, детка. Понятно, какая реклама? Картошка, гидрогелевые патчи, Modum. Ольга Безваздицкая:

Между прочим, картошка прекрасно работает от темных кругов. Михаил Свито:

Порой это действительно очень нужно. Ольга Безваздицкая:

В патчах «Картошка» содержание кофеина, которое прекрасно работает от темных кругов. В такой профессии, как ваша, патчи – это вообще маст-хэв. Алеся Лакина:

Да, незаменимая вещь. Михаил Свито:

Сейчас мы проверим: спадают они или не спадают.

Михаил Свито:

Смотрите, я порой в патчах ем, пока не спадают.