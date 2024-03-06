День донора организовали в педуниверситете имени Максима Танка

Порядка 150 студентов приняли участие в Дне донора, организованном в педагогическом университете имени Максима Танка. Это мероприятие проходит два раза в год – весной и осенью – и уже стало для вуза доброй традицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учреждение сотрудничает с Республиканским научно-практическим центром трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Специалисты приезжают прямо в университет, чтобы студенты могли поучаствовать в акции, не отрываясь от учебы. За процессом наблюдают волонтеры, которые в случае необходимости оказывают донорам помощь. К слову, многие студенты сдают кровь не впервые.

Светлана Малиновская, начальник управления воспитательной работы с молодежью БГПУ: Сегодня у нас работают волонтеры, которые сопровождают это мероприятие. Они ориентируют студентов, помогают во время него. То есть если кому-то становится плохо, они сопровождают студента, чтобы это мероприятие проходило в комфортных условиях.

Дарья Медведева, студентка БГПУ: Сегодня немного страшно. Но осознание того, что это очень полезное, очень важное дело для нашей страны и для людей, намного сильнее этого страха.

Алина Лазакович, студентка БГПУ:

Я сдаю кровь уже в четвертый раз, и главной причиной быть донором для меня стало желание помогать людям. Для меня донорство – это выбор сильного человека.

Вся собранная кровь будет проверена на инфекции и вирусы. После ее передадут на хранение, а при необходимости учреждения здравоохранения смогут использовать ее для спасения жизней.