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День донора организовали в педуниверситете имени Максима Танка

06 марта 2024 13:34
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Порядка 150 студентов приняли участие в Дне донора, организованном в педагогическом университете имени Максима Танка. Это мероприятие проходит два раза в год – весной и осенью – и уже стало для вуза доброй традицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День донора организовали в педуниверситете имени Максима Танка-1

Учреждение сотрудничает с Республиканским научно-практическим центром трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Специалисты приезжают прямо в университет, чтобы студенты могли поучаствовать в акции, не отрываясь от учебы. За процессом наблюдают волонтеры, которые в случае необходимости оказывают донорам помощь. К слову, многие студенты сдают кровь не впервые.

День донора организовали в педуниверситете имени Максима Танка-4

Светлана Малиновская, начальник управления воспитательной работы с молодежью БГПУ:
Сегодня у нас работают волонтеры, которые сопровождают это мероприятие. Они ориентируют студентов, помогают во время него. То есть если кому-то становится плохо, они сопровождают студента, чтобы это мероприятие проходило в комфортных условиях.

День донора организовали в педуниверситете имени Максима Танка-7

Дарья Медведева, студентка БГПУ:
Сегодня немного страшно. Но осознание того, что это очень полезное, очень важное дело для нашей страны и для людей, намного сильнее этого страха.

День донора организовали в педуниверситете имени Максима Танка-10

Алина Лазакович, студентка БГПУ:
Я сдаю кровь уже в четвертый раз, и главной причиной быть донором для меня стало желание помогать людям. Для меня донорство – это выбор сильного человека.

Вся собранная кровь будет проверена на инфекции и вирусы. После ее передадут на хранение, а при необходимости учреждения здравоохранения смогут использовать ее для спасения жизней.

# Донорство в Беларуси # общество # Светлана Малиновская

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