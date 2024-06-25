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Как приготовить овсяные оладьи? Шеф-повар поделился рецептом

25 июня 2024 11:56
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим овсяные оладушки с брусничным соусом. Для этого блюда нам понадобится овсяные хлопья, жирные сливки, куриные яйца, сливочное масло, корица, разрыхлитель, брусника, коричневый сахар, обычный сахар, яблоко и лимон.

Как приготовить овсяные оладьи? Шеф-повар поделился рецептом-1

Для овсяных оладушек нужны хлопья, которые не требуют варки, их мы измельчаем в муку при помощи блендера. Также нам понадобится сахар, четыре столовые ложки и 50 граммов растопленного сливочного масла. 250 граммов жирных сливок и три куриных яйца. Все тщательно перемешиваем. Оставляем массу на минут 15 постоять. А пока подготовим ингредиенты для соуса.

Как приготовить овсяные оладьи? Шеф-повар поделился рецептом-4

Нам понадобится одно яблоко, нарезаем его крупным кубиком без кожи. Яблоки порезаны, перекладываем их в емкость. Также нам понадобится один лимон. Добавляем сок лимонок яблоком, чтобы они не темнели и тщательно перемешиваем.

Как приготовить овсяные оладьи? Шеф-повар поделился рецептом-7

Все ингредиенты подготовлены, идем готовить соус и жарить ладушки. Для этого нам понадобится сковородка с антипригарным покрытием и сотейник. Разогреваем их хорошенько. На сковородку добавляем растительное масло. Хорошенько ее прогреваем. В наше тесто добавляем разрыхлитель. Тщательно все перемешиваем. Разрыхлителя понадобится восемь граммов. В сотейник добавляем немного воды. Также понадобится 50 граммов коричного сахара. Растворяем сахар в воде и доводим все до кипения. Сахар растворился, добавляем бруснику. Доводим ее до кипения.

Как приготовить овсяные оладьи? Шеф-повар поделился рецептом-10

Брусника это идеальная ягода для повышения иммунитета. Также она содержит много витамина С, минералов и микроэлементов полезных.

Соус закипел, добавляем яблоки и две чайные ложки корицы. Тщательно все перемешиваю. Оставляем на маленьком огне, чтобы соус немного выпарился.

Как приготовить овсяные оладьи? Шеф-повар поделился рецептом-13

Пока соус выпаривается, обжарим молодушки. Овсянка набухла и будем его выкладывать столовой ложкой на сковородку. Кто придерживается здорового образа жизни, отлично подойдут овсяные ладушки. Так как мы добавили вместо пшеничной муки овсяную муку, она содержит очень много клетчатки и намного полезнее. Дожариваем оладушки до готовности с двух сторон и будем приступать к сервировке. Сверху поливаю соусом. Соус получился достаточно густой, очень ароматный и яркий. Сверху немного добавляю сахарной пудры.

Как приготовить овсяные оладьи? Шеф-повар поделился рецептом-16

Если каша из овсяных хлопьев надоела, то из этих хлопьев с добавлением сливок можно приготовить овсяные оладушки. Главное – использовать хлопья быстрого приготовления, либо хлопья, которые варятся не более пяти минут. Тогда вы получите нежные, пышные и тающие во рту оладьи. Такое простое и быстрое приготовление блюда из базовых ингредиентов выручит вас в любое время года. Приготовьте – и вам обязательно понравится.

# Рецепты # общество # Михаил Анищенко

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