Международный форум к 80-летию освобождения Беларуси собрал более 400 участников из нескольких стран

Великая Отечественная война в научном, культурном и мемориальном измерении, неизвестные факты о партизанском движении и послевоенная эпоха. В Национальной академии наук проходит крупный международный форум, посвященный 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Историю военных лет в течение двух дней будут обсуждать белорусские и зарубежные эксперты. Форум объединяет более 400 участников из России, Таджикистана и Узбекистана. В формате пленарного заседания запланировано свыше сотни докладов и презентаций специалистов. Организованы и тематические выставки, на которых представлены артефакты периода Великой Отечественной, научные публикации и современные печатные издания.

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси: Мы в комплексе рассматриваем эти проблемы. Мы говорим о формировании исторического мировоззрения, мы говорим о формировании, развитии патриотизма. Но самое важное – мы говорим о сохранении исторической памяти белорусского народа, недопущении переписывания истории, фальсификации истории.

Форум носит не только научный характер. Его основная цель – укрепление исторической памяти. Жители Беларуси вместе со всеми народами Советского Союза внесли свой вклад в общее дело Победы над фашизмом. Поэтому особое значение имеет совместное изучение этого периода.

Фозил Абдурашитов, главный научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии Национальной академии наук Таджикистана:

Мы восстановили, что около 12 представителей Таджикистана были удостоены звания Героя Советского Союза при освобождении Беларуси. Было мобилизовано практически все трудоспособное население Таджикистана. Как и все народы бывшего Советского Союза, Таджикистан внес огромный вклад для Победы как на фронтах Великой Отечественной, так и в тылу.

С 1 по 4 июля на базе Национальной академии наук пройдет масштабный молодежный форум «Россия – Беларусь. Преступления нацистов без срока давности». В нем примут участие более 100 молодых ученых. Запланированы выступления докладчиков, посещение исторических мест.