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Как приготовить кабачковые блинчики с начинкой – простой и полезный рецепт от шеф-повара

01 мая 2024 12:37
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня у нас блинчики из кабачков с куриной начинкой.

Как приготовить кабачковые блинчики с начинкой – простой и полезный рецепт от шеф-повара-1

Для этого блюда нам понадобится кабачок цукини, лук, морковь, кефир, сливочное масло, куриный фарш, сода, мука яйца и соус.

Как приготовить кабачковые блинчики с начинкой – простой и полезный рецепт от шеф-повара-4

Приступаем к приготовлению. И первым делом нам необходимо сделать тесто. Для этого понадобится цукини. Натираем его на терку крупную. У молодых кабачков цукини мы кожу не снимаем. Кожа придает блинчику зеленоватый цвет. И лучше всего использовать бурачную терку не с самой большой ячейкой, чтобы такая средненькая была.

Как приготовить кабачковые блинчики с начинкой – простой и полезный рецепт от шеф-повара-7

Кабачки являются очень полезным овощем. Они богаты витаминами и минералами. В них содержится очень много магния и калия. Кабачок – очень низкокалорийный овощ: на 100 граммов продукта 24 килокалории. Кабачок натерли. Также нам понадобится 2 куриных яйца, кефир 300 граммов. Добавляем.

Все тщательно перемешиваем. Добавляем соду. Пол чайной ложки. Добавляем соль, черный молотый перец. Тщательно перемешиваем. И добавляем муку. Смотрим по консистенции. Для начала возьмем 5 столовых ложек.

Перемешиваем. После того как мы посолили цукини, он начинает выделять влагу. И надо немножечко подождать, чтобы понять, какая консистенция будет у теста. Пока отставляем в сторонку.

Как приготовить кабачковые блинчики с начинкой – простой и полезный рецепт от шеф-повара-10

Для начинки нам понадобится свежий лук и морковь. Морковь натираем на терке. Вообще, в принципе, можно для блинчиков использовать абсолютно любую начинку. Это может быть не только курица, это может быть и сырная начинка либо чисто овощная, либо вместо курицы можно использовать говядину либо свинину. Овощи также можно заменить. Если нет моркови, можно использовать сезонные, тыкву. Либо, опять же, внутрь можно положить свекольную начинку. В принципе, на ваш вкус. Берем лук и нарезаем его соломкой. Лук перекладываем к моркови. Все наши ингредиенты готовы. Осталось только их обжарить.

Хорошо разогреваем сковородку и смазываем ее растительным маслом. Хорошенько прогреваем масло, чтобы блин равномерно был одного цвета. Пока разогревается сковородка для блинчиков, приготовим начинку. Нам также понадобится разогретая сковородка, добавляем на нее растительное масло и перекладываем лук с морковью. Жарим 4 минуты. Сковородка разогрелась, наливаем тесто для блинчиков.

Как приготовить кабачковые блинчики с начинкой – простой и полезный рецепт от шеф-повара-13

Равномерно распределяем тесто для блинчика по всей сковородке и обжариваем с каждой стороны на среднем огне по 2 минуты. Блинчики из кабачков получаются не слишком тоненькими, где-то приблизительно 3-4 миллиметра, но и толще делать их не стоит, так как не получится закрутить в них начинку. К овощам добавляем немного сливочного масла, слегка подсаливаем овощи.

Овощи готовы. Перекладываем их в миску. Приступаем к обжарке фарша. Также добавляем растительное масло и выкладываем на сковородку фарш. Жарим, постоянно его помешивая, чтобы не получилась котлета. Добавляем соль, свежемолотый черный перец. И сливочное масло. Сливочное масло добавляем для того, чтобы придать курице более сливочный и нежный вкус. Фарш обжариваем 5 минут до готовности.

Как приготовить кабачковые блинчики с начинкой – простой и полезный рецепт от шеф-повара-16

Все ингредиенты готовы, осталось только доделать начинку. Нам понадобится майонезный сливочно-чесночный соус. Не знаете, чем дополнить блюдо, придать пикантности и ароматный вкус? Вас не оставят равнодушными соусы на майонезной основе торговой марки «Золотая капля». Майонезные соусы «Золотая капля» созданы для того, чтобы разнообразить как холодное, так и горячее блюдо, обладая сбалансированным, пикантным вкусом и ароматом, без ГМО и искусственных ароматизаторов. Кстати, очень удобная упаковка.

Как приготовить кабачковые блинчики с начинкой – простой и полезный рецепт от шеф-повара-19

В начинку добавляем соус. Это делаем для того, чтобы наша начинка была более цельная и не рассыпалась в блинчиках. И благодаря соусу блинчики приобретут сливочный, чесночный вкус. Начинка готова, блинчики готовы. Приступаем к заворачиванию. На центр блинчика укладываем начинку. И аккуратно заворачиваем в конвертик. Блинчики очень нежные, поэтому с ними очень аккуратно работаем.

Как приготовить кабачковые блинчики с начинкой – простой и полезный рецепт от шеф-повара-22

С остальными блинчиками поступаем точно так же. Хотите удивить своих родных и близких? Приготовьте им кабачковые блинчики с начинкой из птицы. Блюдо получается сочное, невероятно нежное и сытное. Это блюдо отлично подойдет как на завтрак, так на обед и на ужин. Попробуйте приготовить, а я с вами прощаюсь. И помните, в следующий раз будет тоже вкусно!

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Михаил Анищенко

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