Свыше 165 млн рублей выделено на благоустройство населённых пунктов Минской области

Ремонт дорог, фасадов зданий и создание зон отдыха. Свыше 165 пяти миллионов рублей выделено на благоустройство населенных пунктов Минской области. Развитию деревень и агрогородков уделяется большое внимание. Основная задача – сделать малые города комфортными для жизни, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Городской поселок Уречье. Здесь проживает более двух с половиной тысяч человек, но для каждого созданы комфортные условия. Есть ряд промышленных предприятий, участковая больница, две школы, два садика.