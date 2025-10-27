Свыше 165 млн рублей выделено на благоустройство населённых пунктов Минской области
Ремонт дорог, фасадов зданий и создание зон отдыха. Свыше 165 пяти миллионов рублей выделено на благоустройство населенных пунктов Минской области. Развитию деревень и агрогородков уделяется большое внимание. Основная задача – сделать малые города комфортными для жизни, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Городской поселок Уречье. Здесь проживает более двух с половиной тысяч человек, но для каждого созданы комфортные условия. Есть ряд промышленных предприятий, участковая больница, две школы, два садика.
Анна Куртасова, корреспондент:
В Уречье построен физкультурно-оздоровительный комплекс. Ранее здесь было бывшее здание кинотеатра, а теперь в этих стенах растят будущих спортсменов. Есть тренажерный зал, помещения для единоборств, волейбола, баскетбола и настольного тенниса.
Здесь культивируют 8 спортивных направлений. ФОЦ пользуется спросом у населения. Ежедневно занимаются десятки человек.
Библиотека – центр культурной жизни поселка. Наиболее частые гости – школьники. Работают различные кружки, мастер-классы. Задача творческого потенциала коллектива – увлечь каждого.
В этом году в Уречье прошли районные «Дожинки». Настоящим подарком для местных жителей стала новая зона отдыха. Безопасное покрытие, современные игровые элементы, удобные скамейки – пространство создано для семейного отдыха.
Сергей Веселкин, председатель Уречского сельисполкома:
Руководством Любанского районного исполнительного комитета было принято решение о благоустройстве городского поселка Уречье в возведении зоны отдыха. Также запланирована организация парковочных мест.
Активно включились в работу и сами жители. Вместе в Уречье построили воркаут-площадку с тренажерами в рамках областного конкурса гражданских инициатив. Создание комфортных условий в сельской местности – национальный приоритет. Работа по улучшению инфраструктуры малых населенных пунктов продолжится.
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